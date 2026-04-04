Prima pagină » Știri externe » Zelenski sosește la Istanbul pentru negocieri cu președintele turc Recep Erdogan. Care sunt subiectele de pe agendă

Zelenski sosește la Istanbul pentru negocieri cu președintele turc Recep Erdogan. Care sunt subiectele de pe agendă

Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru negocieri la nivel înalt cu președintele turc, Recep Erdogan, în cadrul unor discuții despre securitatea maritimă în Marea Neagră și posibilitatea încheierii unui armistițiu cu Rusia, scrie presa ucraineană.

Vizita lui Volodimir Zelenski are loc la doar o zi distanță de convorbirea telefonică dintre președintele Turciei și Vladimir Putin, în cadrul căreia ambii lideri au cerut un armistițiu imediat în conflictul din Orientul Mijlociu. Din relatările presei, discuția telefonică dintre cei doi lideri s-a concentrat pe pacea în zona Golfului și securitatea tranzitului maritim prin Marea Neagră.

Securitatea infrastructurii energetice este așteptată să fie un subiect-cheie de discuție între partea ucraineană și cea turcă. Recent, Moscova a acuzat Ucraina că a încercat să vizeze conducta de gaze TurkStream, care leagă Rusia de Turcia și aprovizionează mai multe țări europene, inclusiv Ungaria și Serbia.

Ucraina vrea armistițiu de Paște, dar Rusia refuză

De asemenea, această vizită vine și pe fondul propunerii Kievului de a stabili un armistițiu de Paște, despre care Volodimir Zelenski a declarat că a fost trimisă Kremlinului prin intermediul Statelor Unite. În timp ce Rusia a semnalat „nepregătirea” pentru un armistițiu prin intermediul canalelor media, Zelenski a susținut că oferta rămâne în continuare pe masă.

Întâlnirea de la Istanbul îi oferă Ucrainei o platformă pentru a negocia un armistițiu și, de asemenea, o tentativă de a folosi Turcia pe post de mediator în transportul cerealelor și al energiei prin Marea Neagră.

