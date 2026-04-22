Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii

Președintele Argentinei, Javier Milei, s-a aflat miercuri, 22 aprilie, în Israel. Acesta a fost surprins pe camere cum se ruga la Zidul Plângerii. Milei a fost în vizită și în Ramat Gan, Tel Haviv și Hebron. 

Președintele a venit din 19 aprilie la Ierusalim pentru o vizită de stat. S-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu și cu omologul său, Isaac Herzog. El a asistat și la ceremonia de Ziua Independenței alături de Netanyahu, relatează Buenos Aires Times.

Președintele israelian i-a oferit Medalia de Onoare pe 20 aprilie. Șeful statului sud-american, autoproclamat un „libertarian radical” și un susținător al politicilor lui Donald Trump, s-a declarat de partea Israelului și a SUA în războiul cu Iran.

Sursa Foto: Presidencia de la Nación Argentina

Sursa Video: Clash Report

Autorul recomandă: Argentinienii, dezamăgiți de Javier Milei din cauza scumpirilor: „Nu-mi permit să plătesc chiria, dar tot nu voi vota cu partide de stânga”

FLASH NEWS Trezoreria SUA prelungește scutirea pentru vânzarea petrolului rusesc. Care este motivul din spatele deciziei
19:31
Trezoreria SUA prelungește scutirea pentru vânzarea petrolului rusesc. Care este motivul din spatele deciziei
VIDEO Imagini cu orașul Gaza de dinainte și după război
19:28
Imagini cu orașul Gaza de dinainte și după război
FLASH NEWS Donald Trump anunță ziua în care pot fi organizate noi discuții cu iranienii, în timp ce Teheranul se străduiește să vină cu un plan de pace
18:22
Donald Trump anunță ziua în care pot fi organizate noi discuții cu iranienii, în timp ce Teheranul se străduiește să vină cu un plan de pace
MILITAR Celebru Think Thank, analiză devastatoare: SUA riscă să rămână fără armament din cauza războiului cu Iran. Americanii vor fi lipsiți de apărare
17:56
Celebru Think Thank, analiză devastatoare: SUA riscă să rămână fără armament din cauza războiului cu Iran. Americanii vor fi lipsiți de apărare
FLASH NEWS Prima reacție a lui Zelenski, după ce împrumutul UE de 90 de miliarde de euro a fost aprobat provizoriu. Ce așteptări are președintele ucrainean
17:43
Prima reacție a lui Zelenski, după ce împrumutul UE de 90 de miliarde de euro a fost aprobat provizoriu. Ce așteptări are președintele ucrainean
FLASH NEWS Iranul amenință cu „un infarct digital” la nivel mondial. A luat în vizor cablurile de internet submarine din Golf
17:34
Iranul amenință cu „un infarct digital” la nivel mondial. A luat în vizor cablurile de internet submarine din Golf
Mediafax
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
Mircea Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira: ,,L-am văzut pe Valentin la...''
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Mediafax
UPDATE. DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldovan, ar avea proprietăți în Franța pe numele unor terți. Radu Moldovan a ajuns la spital. DNA îl anchetează și pe șeful CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Cum sună o erupție solară? Un eveniment rar, surprins chiar în momentul declanșării!
INFRASTRUCTURĂ Cine sunt italienii care au dat o lovitură de 3,6 miliarde de lei și vor construi Autostrada care trece Prutul. CNIR anunță oficial contractul
19:22
Cine sunt italienii care au dat o lovitură de 3,6 miliarde de lei și vor construi Autostrada care trece Prutul. CNIR anunță oficial contractul
JUSTIȚIE Kovesi are undă verde să aresteze 13 parlamentari greci. Ce acuzații le aduce
19:19
Kovesi are undă verde să aresteze 13 parlamentari greci. Ce acuzații le aduce
AGRICULTURĂ Culturi adaptate schimbărilor climatice și scumpirilor carburanților. Porumbul zaharat, noua cultură care înlocuiește pepenii și tomatele
19:03
Culturi adaptate schimbărilor climatice și scumpirilor carburanților. Porumbul zaharat, noua cultură care înlocuiește pepenii și tomatele
REACȚIE Oana Gheorghiu sare la gâtul Olguței Vasilescu: „Nu am condus un coteț de curci” / „Oamenii vor să își păstreze interesele”
18:55
Oana Gheorghiu sare la gâtul Olguței Vasilescu: „Nu am condus un coteț de curci” / „Oamenii vor să își păstreze interesele”
ACTUALITATE Mesajele Ro-Alert afișate pe panourile digitale outdoor. Proiectul a fost implementat în București și alte 17 orașe
18:54
Mesajele Ro-Alert afișate pe panourile digitale outdoor. Proiectul a fost implementat în București și alte 17 orașe
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:52
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

