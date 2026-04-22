Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii

Președintele Argentinei, Javier Milei, s-a aflat miercuri, 22 aprilie, în Israel. Acesta a fost surprins pe camere cum se ruga la Zidul Plângerii. Milei a fost în vizită și în Ramat Gan, Tel Haviv și Hebron.

Președintele a venit din 19 aprilie la Ierusalim pentru o vizită de stat. S-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu și cu omologul său, Isaac Herzog. El a asistat și la ceremonia de Ziua Independenței alături de Netanyahu, relatează Buenos Aires Times.

Președintele israelian i-a oferit Medalia de Onoare pe 20 aprilie. Șeful statului sud-american, autoproclamat un „libertarian radical” și un susținător al politicilor lui Donald Trump, s-a declarat de partea Israelului și a SUA în războiul cu Iran.

Sursa Foto: Presidencia de la Nación Argentina

Sursa Video: Clash Report

