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Imagini cu un petrolier în flăcări după ce a fost lovit de o dronă. Doi marinari indieni sunt dați dispăruți

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Atacurile de agresiune împotriva petrolierelor și vaselor comerciale din Golful Persic continuă de la declanșarea războiului dintre SUA și Iran. În ultimele luni, Iranul și rebelii houthi din Yemen au intensificat atacurile asupra navelor comerciale și a petrolierelor, paralizând 20% din tranzitul petrolier la nivel global și rezultând scumpirea carburanților cu care se confruntă țări din Asia, Europa și America de Nord. 

Un petrolier cu 11 marinari indieni la bord ce a navigat în largul coastelor Omanului a fost atacat de o dronă de proveniență necunoscută.

În urma loviturii, un incendiu a izbucnit la bordul navei MT Petro Dolphin. Nouă marinari indieni au fost salvați, dar alți doi au fost dați dispăruți.

Filmările cu petrolierul cuprins de flăcări distribuite pe rețelele de socializare și preluate inclusiv de Al Jazeera datează din 11 octombrie. Ambarcațiunea își menține poziția în timp ce coloane uriașe de fum întunecat continuă să se ridice de pe navă.

Ministrul indian al transporturilor maritime, Sarbananda Sonowal, a declarat:

„Pe 11 octombrie, petrolierul MT Petro Dolphin, având la bord 11 marinari indieni, a fost vizat de un atac cu dronă în zona de ancoraj Sohar. Deși nouă dintre membrii indieni ai echipajului au fost salvați cu succes și sunt în siguranță, doi marinari indieni sunt în continuare dați dispăruți.”

Ministrul a precizat că se desfășoară în preznet o operațiune de căutare și salvare a celor doi bărbați. Ministerul indian al Afacerilor Externe a transmis:

„Atacurile asupra navelor comerciale, a marinarilor și a infrastructurii civile trebuie să înceteze. Trebuie respectate libertatea de navigație și fluxul sigur și neîntrerupt al comerțului maritim prin căile navigabile internaționale, în conformitate cu dreptul internațional.”

Sursa Video: Sursa: X/@MarineTanksInd

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