Imagini inedite cu Emmanuel Macron, la instrucție cu soldații francezi

În cea de-a 48-a zi de naștere, preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut o şedinţă de sport – flotări, tracţiuni, abdomene – împreună cu militari francezi desfăşuraţi în Emirateke Arabe Unite (EAU), condusă de infuencerul Tibo InShape.

Macron a profitat de vizita sa la Abu Dhabi pentru a se arăta în timp ce face sport. Şeful statului francez, care purta un tricou alb şi pantalonii scurţi ai Marinei, a părut să participe la exerciţiu cu entuziasm.

Președintele Franței a participat, în afara acestei demonstraţii sportive, la un dineu – pregătit de bucătari-şefi de la Palatul Élysée – împreună cu cei aproximativ 800 de militari francezi.

Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous. pic.twitter.com/zmwJZllM3v — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 22, 2025

