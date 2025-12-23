Prima pagină » Știri externe » Imagini inedite cu Emmanuel Macron, la instrucție cu soldații francezi

Imagini inedite cu Emmanuel Macron, la instrucție cu soldații francezi

Olga Borșcevschi
23 dec. 2025, 17:58, Știri externe

În cea de-a 48-a zi de naștere, preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut o şedinţă de sport – flotări, tracţiuni, abdomene – împreună cu militari francezi desfăşuraţi în Emirateke Arabe Unite (EAU), condusă de infuencerul Tibo InShape.

Macron a profitat de vizita sa la Abu Dhabi pentru a se arăta în timp ce face sport. Şeful statului francez, care purta un tricou alb şi pantalonii scurţi ai Marinei, a părut să participe la exerciţiu cu entuziasm.

Președintele Franței a participat, în afara acestei demonstraţii sportive, la un dineu – pregătit de bucătari-şefi de la Palatul Élysée – împreună cu cei aproximativ 800 de militari francezi.

Cele mai noi