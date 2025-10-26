Imagini inedite de la primirea lui Donald Trump în Malaezia. A semnat acordul de pace între Cambodgia și Thailanda. Trump participă la Summitul ASEAN

Președintele american, Donald Trump, a ajuns în această dimineață în pași de dans în Malaezia. El participă la Summitul ASEAN – al Națiunilor din Asia de Sud-Est, o reuniune pe care a evitat-o în repetate rânduri în timpul primului său mandat. Acolo, președintele SUA a semnat un acord de pace între Cambodgia şi Thailanda.

Președintele SUA a fost întâmpinat de prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim şi de un grup de dansatori tradiţionali, care l-au făcut și pe președinte să danseze.

