Cine este „îngerul militar” al lui Donald Trump, un miliardar misterios care a donat bani pentru a plăti salariile armatei SUA în timp de „shutdown”

De la 1 octombrie 2025, Statele Unite sunt în „shutdown” la nivel federal (sau blocajul guvernamental), ca urmare a eșecului Congresului de a aproba bugetul pentru anul fiscal 2026. Închiderea activității a rezultat din dezacorduri partizane cu privire la nivelurile cheltuielilor federale, anularea ajutorului extern și subvențiile pentru asigurările de sănătate.

Senatorii democrați au respins măsuri de finanțare pe termen scurt care a fi menținut agențiile federale deschise până la 21 noiembrie. Donald Trump spune că democrații sunt vinovați pentru situație și a amenințat cu concedieri în masă.

America, încă în „shutdown”

Între timp, aproape toate instituțiile federale sunt închise. 750.000 de funcționari federali considerați non-esențiali vor fi trimiși acasă, în timp ce plata salariilor va fi amânată.

Vor lucra doar forțele de ordine, forțele Gărzii Naționale dislocate în marile orașe, precum și serviciile de informații. Însă, un miliardar misterios a donat o sumă de 130 de milioane de dolari lui Trump.

Cine este miliardarul misterios care a donat pentru armata SUA

Timothy Mellon – moștenitorul uneia dintre cele mai vechi dinastii bancare din America și autoproclamat „non-miliardar”. Banii lui Mellon, destinați plății trupelor americane în timpul actualei închideri a guvernului, acoperă aproximativ 100 de dolari pentru fiecare membru al armatei, mărunțiș în calculele Pentagonului.

Plata trupelor la fiecare două săptămâni costă 6,4 miliarde de dolari. Donația ar putea încălca legea federală, în special legea Antideficiency Act, care interzice guvernului să cheltuiască fonduri neaprobate, asta în timp ce Trump l-a numit pe Mellon „un mare gentleman, un mare patriot”. Alții consideră că este un precedent periculos în care donatorii privați finanțează apărarea publică, scriu CNBC și The New York Times.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: