Prima pagină » Știri externe » Cine este „îngerul militar” al lui Donald Trump, un miliardar misterios care a donat bani pentru a plăti salariile armatei SUA în timp de „shutdown”

Cine este „îngerul militar” al lui Donald Trump, un miliardar misterios care a donat bani pentru a plăti salariile armatei SUA în timp de „shutdown”

25 oct. 2025, 23:40, Știri externe
Cine este „îngerul militar” al lui Donald Trump, un miliardar misterios care a donat bani pentru a plăti salariile armatei SUA în timp de „shutdown”
„Îngerul militar” al lui Donald Trump care salvează armata SUA pe durata shutdown-ului. Miliardarul misterios le asigură salariile soldaților

De la 1 octombrie 2025, Statele Unite sunt în „shutdown” la nivel federal (sau blocajul guvernamental), ca urmare a eșecului Congresului de a aproba bugetul pentru anul fiscal 2026.  Închiderea activității a rezultat din dezacorduri partizane cu privire la nivelurile cheltuielilor federale, anularea ajutorului extern și subvențiile pentru asigurările de sănătate.

Senatorii democrați au respins măsuri de finanțare pe termen scurt care a fi menținut agențiile federale deschise până la 21 noiembrie. Donald Trump spune că democrații sunt vinovați pentru situație și a amenințat cu concedieri în masă.

America, încă în „shutdown”

Între timp, aproape toate instituțiile federale sunt închise. 750.000 de funcționari federali considerați non-esențiali vor fi trimiși acasă, în timp ce plata salariilor va fi amânată.

Vor lucra doar forțele de ordine, forțele Gărzii Naționale dislocate în marile orașe, precum și serviciile de informații. Însă, un miliardar misterios a donat o sumă de 130 de milioane de dolari lui Trump.

Timothy Mellon

Timothy Mellon

Cine este miliardarul misterios care a donat pentru armata SUA

Timothy Mellon – moștenitorul uneia dintre cele mai vechi dinastii bancare din America și autoproclamat „non-miliardar”.  Banii lui Mellon, destinați plății trupelor americane în timpul actualei închideri a guvernului, acoperă aproximativ 100 de dolari pentru fiecare membru al armatei,  mărunțiș în calculele Pentagonului.

Plata trupelor la fiecare două săptămâni costă 6,4 miliarde de dolari. Donația ar putea încălca legea federală, în special legea Antideficiency Act, care interzice guvernului să cheltuiască fonduri neaprobate, asta în timp ce Trump l-a numit pe Mellon „un mare gentleman, un mare patriot”.  Alții consideră că este un precedent periculos în care donatorii privați finanțează apărarea publică, scriu  CNBC și The New York Times.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE Donald Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Ce spune președintele american
22:02
Donald Trump nu mai vrea să se întâlnească cu Putin decât dacă oprește războiul din Ucraina. Ce spune președintele american
EXTERNE În drum spre Asia, Trump face o aterizare „surpriză”. Îl ia în Air Force One pe emirul Qatarului, unul dintre bogații lumii, care i-a dăruit un avion
21:57
În drum spre Asia, Trump face o aterizare „surpriză”. Îl ia în Air Force One pe emirul Qatarului, unul dintre bogații lumii, care i-a dăruit un avion
EXTERNE Fâșia Gaza este supravegheată de dronele SUA după ce ministrul israelian al Apărării a raportat că 60% din tunelurile Hamas sunt încă active
20:59
Fâșia Gaza este supravegheată de dronele SUA după ce ministrul israelian al Apărării a raportat că 60% din tunelurile Hamas sunt încă active
TEHNOLOGIE Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute
19:59
Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute
SHOWBIZ Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”
18:56
Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”
EXTERNE O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea
17:58
O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Profesoară de biologie din Iași, surprinsă de elevi pe site-urile de videochat. Imaginile scandaloase au făcut vâlvă: „Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală?”
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Se schimbă ora! România trece la ora de iarnă. Se dau ceasurile înapoi cu o oră în această noapte
Evz.ro
Blestemul mănăstirii din codrii Bucovinei. Legenda locului unde clopotele nu au mai bătut niciodată
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Viktor Orban critică Uniunea Europeană și spune că Ucraina nu ar trebui să adere la blocul comunitar
POLITICĂ Propunerea „Suveraniștilor”, în frunte cu Victor Ponta: „Dacă iese USR de la guvernare, suntem 30 să compensăm”
23:02
Propunerea „Suveraniștilor”, în frunte cu Victor Ponta: „Dacă iese USR de la guvernare, suntem 30 să compensăm”
VIDEO Cum a scăpat Ionuț Moșteanu de armată: „Am muncit, am lălăit-o cu școala până prin 2005”
22:34
Cum a scăpat Ionuț Moșteanu de armată: „Am muncit, am lălăit-o cu școala până prin 2005”
POLITICĂ Ce răspuns a dat ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici”
22:06
Ce răspuns a dat ministrul Apărării când a fost întrebat dacă România ar rezista în primele 48 de ore în fața Rusiei. ”Partenerii sunt aici”
LEGE Ministrul Mediului reia povestea fără sfârșit “Radarul balastierelor”. Când ar putea deveni funcțională aplicația
21:49
Ministrul Mediului reia povestea fără sfârșit “Radarul balastierelor”. Când ar putea deveni funcțională aplicația
ECONOMIE Lege nouă pentru creditele de consum. Dispare executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori
20:08
Lege nouă pentru creditele de consum. Dispare executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori