Imagini inedite din ședința „Coaliției Voinței”: liderii UE triști și fără soluții în fața inițiativei de pace a lui Trump pe Ucraina. Nicușor Dan ascultă cuminte și ia notițe din Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a dat publicității în această seară discursul său în fața liderilor europeni, reuniți pentru a doua zi, de urgență, pe tema planului de pace din Ucraina.

Imaginile vorbesc de la sine. Liderii UE par deprimați și fără soluții în fața inițiativei de pace a americanilor pe Ucraina.

Liderii UE par foarte triști și în căutare de soluți salvatoare vizavi de inițiativa președintelui Trump pe tema planului de pace din Ucraina, inițiativă care i-a scos din joc chiar pe ei.

Așa se face că în timpul discursului de deschidere de doar 3 minute jumătate al liderului ucrainean se observă pe imagini că, de la Palatul Cotroceni, președintele României, Nicușor Dan, ori îl ascultă conștiincios pe liderul ucrainean, împreunându-și timid mâinile, ori ia notițe din Zelenski, pe celebrele sale carnețele.

Atmosfera pare destul de tristă în „Coaliția Voinței”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, pare la un moment dat că se roagă, privind în sus, Edi Rama – premierul Albaniei – stă tot timpul gânditor, uitându-se în jos, cu mâna pe frunte, cancelarul Germaniei – Friedrich Merz – este cât de cât atent dar la un moment dat privește în gol spre pereții încăperii în care se afla, în timp ce liderul diplomației europene – Kaja Kallas are tot felul de preocupări: ori își aranjează părul, ori se încruntă subit, ori se scobește în urechi.

Până la această oră, „Coaliția Voinței” n-a emis niciun comunicat de presă privind concluziile noii întâlniri pe tema păcii din Ucraina. De-a lungul ultimelor zile, rând pe rând liderii au comentat inițiativa lui Trump pe Ucraina, spunând că deciziile trebuie luate alături de UE, însă fără a contesta vehement inițiativa americană.

Presa americană a relatat că diplomația americană refuză în continuare să o primească pe Kaja Kallas la Washington, fiind binecunoscută relația dificilă pe care progresista Kallas o are cu administrația conservatoare Trump.

În ciuda faptului că delegația ucraineană s-a invitat la Washington pe 27 noiembrie, Donald Trump a precizat pe seară că se va întâlni cu Zelenski și Putin doar când acordul de pace pe Ucraina este finalizat, între timp negocierile fiind purtate doar în format de 3 – SUA – Rusia – Ucraina.

Până la această oră, liderii UE nu au fost invitați în Washington DC pentru o discuție cu Trump, președintele american pregătindu-se petrecerile din Mar a Lago generate de Ziua Recunoștinței.

