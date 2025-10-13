Imagini ISTORICE. Hamas eliberează primii ostatici israelieni, după armistițiu

Primii șapte dintre cei 20 de ostatici vii au fost predați de Hamas Crucii Roșii din Gaza, în timp ce familiile și mulțimile sărbătoresc eliberarea acestora, scrie Times of Israel.

Cei 13 ostatici vii rămași vor fi eliberați la ora 10:00, mai informează sursa citată. Autoritățile israeliene au transmis că primii șapte ostatici eliberați au ajuns deja pe teritoriul Israelului. Rudele acestora s-au îndreptat spre frontieră pentru a-i întâmpina.

Cine sunt ostaticii pe care Hamas urmează să îi elibereze