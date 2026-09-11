Zi liberă pentru elevi și profesori la început de octombrie. Când începe vacanța de toamnă

Zi liberă pentru elevi și profesori la început de octombrie. Elevii și profesorii vor avea parte de primul weekend prelungit din anul școlar 2026-2027 chiar la începutul lunii octombrie. Luni, 5 octombrie 2026 este sărbătorită Ziua Educației, așadar nu se vor ține cursuri.

Tot în octombrie este programată și prima vacanță a acestui an școlar. Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2026-2027, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile au început luni, 7 septembrie, iar primul modul se desfășoară până vineri, 23 octombrie.

Până atunci însă, elevii și cadrele didactice vor avea o zi fără cursuri. Luni, 5 octombrie, de Ziua internațională a educației, nu se organizează activități didactice, conform ordinului privind structura anului școlar.

Cum 5 octombrie cade într-o zi de luni, elevii vor beneficia de un weekend prelungit de trei zile, de sâmbătă, 3 octombrie, până luni, 5 octombrie. Cursurile vor fi reluate marți, 6 octombrie.

Când începe vacanța de toamnă 2026

Prima vacanță propriu-zisă a anului școlar nu este departe. Ultima zi de cursuri din primul modul va fi vineri, 23 octombrie 2026. Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026. Elevii se întorc în bănci luni, 2 noiembrie, când începe cel de-al doilea modul de cursuri.

Următoarea pauză mai lungă va fi vacanța de iarnă. Aceasta începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027, cursurile urmând să fie reluate luni, 11 ianuarie.

Calendarul modulelor de învățare 2026-2027

Modulul 1 – 7 septembrie – 23 octombrie 2026

Modulul 2 – 2 noiembrie – 22 decembrie 2026

Modulul 3 – 11 ianuarie – 12/19/26 februarie 2027*

Modulul 4 – 22 februarie/1 martie/8 martie – 23 aprilie 2027*

Modulul 5 – 5 mai – 18 iunie 2027.