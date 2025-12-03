Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene

Ursula von der Leyen a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene

03 dec. 2025, 19:08, Știri externe
Ursula von der Leyen a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene

Comisia Europeană a publicat miercuri o propunere legislativă cu două opțiuni de sprijin financiar pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Prima dintre acestea, propune folosirea activelor înghețate ale Rusiei de 210 miliarde de euro, blocate în Uniunea Europeană. Cu toate că Belgia, în băncile căreia se află aceste active, se opune, Ursula von der Leyen anunță că decizia va fi luată în cele din urmă cu majoritate calificată, nu prin vot unanim. A doua propunere de finanțare pentru Ucraina constă într-un împrumut de 90 de miliarde de euro din fonduri europene. Conform estimărilor Comisiei, această sumă trebuie să acopere două treimi din nevoile Kievului, iar restul de bani trebuie asigurat de la ceilalți aliați ai Ucrainei. 

„Prin propunerile de astăzi, vom asigura că Ucraina are mijloacele necesare pentru a se apăra și a continua negocierile de pace dintr-o poziție de forță. Propunem soluții pentru a contribui la acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, pentru a sprijini bugetul de stat și a consolida industria sa de apărare, precum și integrarea acesteia în baza industrială de apărare europeană. Propunem crearea unui împrumut pentru reparații, utilizând soldurile de numerar din activele rusești imobilizate în UE, cu garanții solide pentru statele noastre membre. Creștem costul războiului de agresiune al Rusiei. Iar acest lucru ar trebui să acționeze ca un stimulent suplimentar pentru Rusia să se implice la masa negocierilor”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen spune că garanții pentru a proteja statele membre în cazul unor represalii de la Moscova

Președinta Comisiei Europene, von der Leyen, adeclarat că există „garanții robuste pentru a proteja statele memrbe și a minimiza riscrurile” în cazul unor represalii din partea Rusiei. „De exemplu, pentru a ne asigura că o hotărâre arbitrară ilegală pronunțată în afara UE nu poate fi executată în interiorul UE. Și, în mod crucial, am creat un mecanism de solidaritate foarte puternic în cadrul căruia UE poate interveni, deoarece dorim să garantăm tuturor statelor noastre membre, și în special Belgiei, că vom împărți povara în mod echitabil, așa cum este obișnuit în Europa”, a spus președinta CE.

Recomandările autorului:

Surpriză totală: influencerii occidentali au ajuns să fie plătiți de talibani ca să le refacă imaginea. Cum se desfășoară operațiunea „rebranding Afganistan”

Ursula von der Leyen: „Rusia nu are disponibilitate să oprească războiul. Continuăm să punem presiune pe Putin”

În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta

Recomandarea video

Mediafax
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Tzanca Uraganu, acuzat de derapaje la adresa femeilor, și Dani Mocanu, condamnat și fugar, în top 3 al celor mai ascultați artiști pe Spotify
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini

Cele mai noi