Ursula von der Leyen a propus două variante de finanțare pentru Ucraina în perioada 2026-2027: activele rusești sau fonduri europene

Comisia Europeană a publicat miercuri o propunere legislativă cu două opțiuni de sprijin financiar pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Prima dintre acestea, propune folosirea activelor înghețate ale Rusiei de 210 miliarde de euro, blocate în Uniunea Europeană. Cu toate că Belgia, în băncile căreia se află aceste active, se opune, Ursula von der Leyen anunță că decizia va fi luată în cele din urmă cu majoritate calificată, nu prin vot unanim. A doua propunere de finanțare pentru Ucraina constă într-un împrumut de 90 de miliarde de euro din fonduri europene. Conform estimărilor Comisiei, această sumă trebuie să acopere două treimi din nevoile Kievului, iar restul de bani trebuie asigurat de la ceilalți aliați ai Ucrainei.

„Prin propunerile de astăzi, vom asigura că Ucraina are mijloacele necesare pentru a se apăra și a continua negocierile de pace dintr-o poziție de forță. Propunem soluții pentru a contribui la acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, pentru a sprijini bugetul de stat și a consolida industria sa de apărare, precum și integrarea acesteia în baza industrială de apărare europeană. Propunem crearea unui împrumut pentru reparații, utilizând soldurile de numerar din activele rusești imobilizate în UE, cu garanții solide pentru statele noastre membre. Creștem costul războiului de agresiune al Rusiei. Iar acest lucru ar trebui să acționeze ca un stimulent suplimentar pentru Rusia să se implice la masa negocierilor”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen spune că garanții pentru a proteja statele membre în cazul unor represalii de la Moscova

Președinta Comisiei Europene, von der Leyen, adeclarat că există „garanții robuste pentru a proteja statele memrbe și a minimiza riscrurile” în cazul unor represalii din partea Rusiei. „De exemplu, pentru a ne asigura că o hotărâre arbitrară ilegală pronunțată în afara UE nu poate fi executată în interiorul UE. Și, în mod crucial, am creat un mecanism de solidaritate foarte puternic în cadrul căruia UE poate interveni, deoarece dorim să garantăm tuturor statelor noastre membre, și în special Belgiei, că vom împărți povara în mod echitabil, așa cum este obișnuit în Europa”, a spus președinta CE.

