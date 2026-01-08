Prima pagină » Știri externe » Isteria petrolierului clandestin al Venezuelei. A fost dezvăluită componența echipajului navei „Marinera”, capturată de SUA

Cea mai mare parte a echipajului petrolierului Marinera, confiscat de Statele Unite, era formată din ucraineni, relatează presa rusă, care susține că la bordul navei se aflau 28 de persoane. Dintre acestea, 20 sunt cetățeni ucraineni, alții 6 (inclusiv căpitanul) sunt cetățeni ai Georgiei. Doar doi membri ai echipajului sunt cetățeni ruși.

Petrolierul „Marinera” a fost închiriat de un comerciant privat. Acesta naviga sub pavilion guyanez. Garda de Coastă a SUA a cerut ca nava să se îndrepte către un port american, deoarece Washingtonul nu a primit confirmarea din partea autorităților din Guyana că țara respectivă i-a acordat petrolierului dreptul de a naviga sub pavilionul său, mai scrie presa rusă.

Nava a refuzat să se conformeze cerințelor autorităților americane, și-a schimbat cursul și a navigat spre Oceanul Atlantic. Pe parcurs, căpitanul a schimbat denumirea petrolierului și a primit o înregistrare temporară rusească de la căpitanul portului din Soci.

Forțele militare americane au confiscat nava Marinera, care naviga sub pavilion rusesc, pe 7 ianuarie. Autoritățile ruse au declarat că petrolierul avea o autorizație temporară de navigație sub pavilionul rusesc și au confirmat, de asemenea, că la bord se află cetățeni ruși.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a numit nava Marinera „un petrolier fals rus” și a precizat că vasul încerca să ocolească sancțiunile americane.

