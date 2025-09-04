La parada militară din Piața Tiananmen, Republica Populară Chineză a defilat nu doar cu tancuri modernizate, aeronave și drone de ultimă generație și rachete nucleare, dar și cu un sistem naval LY-1, montat pe vehicule cu opt roți HZ141.

Experții susțin că armele precum LY-1 ar putea redefini războiul viitorului în următoarele decenii, iar China este prima țară care a înțeles că cine deține tehnologia laser integrată în strategia maritimă, nu doar că va fi imbatabil, dar va putea domina lumea.

„Noua super-armă” a Chinei care poate intercepta drone și rachete

Potrivit TechRider , care citează ArmyRecognition, ceea ce a prezentat regimul de la Beijing este unul dintre cele mai puternice arme pentru interceptarea dronelor și rachetelor. Interesant este că acestea au la bază tehnologia militară cu energie direcționată.

În 2022, Australia a acuzat Beijingul pentru că o navă chineză ar fi ațintit un avion militar australian cu rază laser într-un act de intimidare. Acuzațiile au fost respinse de China și considerate „informații false”.

Capacitățile armelor-laser

Sistemul LY-1 neutralizează senzorii optici ai echipamentelor militare inamice și le reduce eficiența operațională. Costurile pentru fiecare interceptare sunt mici. Fiecare „foc” tras are la bază energia produsă la bord, spre deosebire de rachetele convenționale. Armele laser au multe avantaje tactice:

pot intercepta rapid orice țintă, chiar și la viteza luminii;

pot neutraliza sau „orbi” senzorii fără a distruge în totalitate platformele inamice.

De asemenea, sistemul cu lasere poate contracara mai multe tipuri de amenințări simultan. Între timp, alte puteri militare încearcă să dezvolte tehnologii similare:

Israel: dezvoltă sistemul Iron BEAM

dezvoltă sistemul Iron BEAM Germania și Marea Britanie : testează prototipuri montate pe fregate sau vehicule terestre

: testează prototipuri montate pe fregate sau vehicule terestre SUA: sunt testate arme-laser generate de o cantitate mare de energie – acestea ar putea fi montate pe distrugătoarele Arleigh Burke

De la „epoca nucleară” la „epoca laserelor”

Republica Populară Chineză a comemorat 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial (cunoscut ca „Războiul anti-fascist” și ca „cel de-al Doilea Război Sino-Japonez”), după ce Aliații au obținut victoria împotriva Imperiului Japonez.

După ce Statele Unite ale Americii au bombardat nuclear Hiroshima și Nagasaki, Japonia a capitulat necondiționat. Semnarea actului de capitulare a avut loc pe vasul de luptă american USS Missouri, marcând finalul celui mai sângeros război din istoria omenirii, dar și începutul epocii atomice.

Omenirea a fost în pragul unui război nuclear de patru ori pe durata Războiului Rece dintre cele două mari puteri nucleare, SUA și URSS: Criza Berlinului din 1961, Criza Rachetelor Cubaneze din 1962, alarma falsă provocată de eroarea tehnică a computerului NORAD în 1979 și exercițiul NATO Able Archer 83 din 1983.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Prin Parada armamentului post nuclear, China a vrut să arate că e o superputere și militară