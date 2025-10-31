Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur

După ce a demolat zidurile de la aripa estică a Casei Albe pentru a construi o Sală de Baluri, Președintele Donald Trump a anunțat joi că a renovat și Baia Lincoln (numită în onoarea celui de-al 16-lea președinte al SUA care a abolit sclavia și a fost asasinat în 1865 după ce SUA au câștigat Războiul de Secesiune American).

Președintele a publicat mai multe imagini cu noua baie Lincoln reconstruită din marmură după „stilul Victorian” și arhitectura neoclasică „Antebellum” (1830-1860), și de asemenea, poleită cu aur în „stilul Trumpian”. Președintele are o fixație cu aurul. El a poleit cu aur și Biroul Oval, precum și holurile Casei Albe. Inclusiv telecomanda cu care pornește televizorul a fost poleită cu aur.

Cum arăta Baia Lincoln înainte?

Anterior, în baie erau pereți cu gresie de culoare verde și podea cu gresie albă, fiind renovată ultima oară în anii 1940, în stil art deco.

Renovarea a fost efectuată pe durata mandatului celui de-al 33-lea președinte american, Harry S. Truman, cel care a bombardat nuclear Japonia și a comandat eliberarea vestului Europei de sub ocupația nazistă.

Motivul pentru care Trump a renovat Baia Lincoln

Trump a scris pe platforma de socializare Truth Social că a refăcut baia pentru a fi mai „apropiată” de epoca lui Lincoln (anii 1860).

„Am renovat Baia Lincoln din Casa Albă. A fost renovată în anii 1940 cu gresie verde în stil Art Deco, care era total necorespunzătoare cu Epoca Lincoln”, a scris Trump pe Truth Social.

„Am refăcut-o din marmură statuară lustruită, alb-negru. Aceasta a fost foarte potrivită pentru vremea lui Abraham Lincoln și, de fapt, ar putea fi marmura care era inițial acolo!

„Am făcut mici modificări la Baia Lincoln. Baia a fost renovată ultima oară de familia lui Truman și să știți, acum mult timp. Și a fost făcută cu gresie verde și era în stilul care nu i se potrivea lui Abe Lincoln”, a mai scris Trump.

„Este Art Deco. Și Art Deco nu avea ce să caute la 1850 și în timpul Războiului Civil…..băile aveau marmură statuară. Așa că am renovat-o. Este absolut superbă și total în ton cu acea perioadă, pentru că Baia Lincoln este, ăă, atât de incredibilă, pentru cei care ați vizitat-o”, a adăugat președintele.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă:Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux