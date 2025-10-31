Prima pagină » Știri externe » Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur

Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur

31 oct. 2025, 21:10, Știri externe
Trump renovează și toaletele Casei Albe, după ce a dărâmat zidurile. Cum arată acum baia Lincoln poleită cu aur
Galerie Foto 25

După ce a demolat zidurile de la aripa estică a Casei Albe pentru a construi o Sală de Baluri, Președintele Donald Trump a anunțat joi că a renovat și Baia Lincoln (numită în onoarea celui de-al 16-lea președinte al SUA care a abolit sclavia și a fost asasinat în 1865 după ce SUA au câștigat Războiul de Secesiune American).

Președintele a publicat mai multe imagini cu noua baie Lincoln reconstruită din marmură după „stilul Victorian” și arhitectura neoclasică „Antebellum” (1830-1860),  și de asemenea, poleită cu aur în „stilul Trumpian”.  Președintele are o fixație cu aurul. El a poleit cu aur și Biroul Oval, precum și holurile Casei Albe. Inclusiv telecomanda cu care pornește televizorul a fost poleită cu aur.

Cum arăta Baia Lincoln înainte?

Anterior, în baie erau pereți cu gresie de culoare verde și podea cu gresie albă, fiind renovată ultima oară în anii 1940, în stil art deco.

Renovarea a fost efectuată pe durata mandatului celui de-al 33-lea președinte american, Harry S. Truman, cel care a bombardat nuclear Japonia și a comandat eliberarea vestului Europei de sub ocupația nazistă.

Motivul pentru care Trump a renovat Baia Lincoln

Trump a scris pe platforma de socializare Truth Social că a refăcut baia pentru a fi mai „apropiată” de epoca lui Lincoln (anii 1860).  

„Am renovat Baia Lincoln din Casa Albă. A fost renovată în anii 1940 cu gresie verde în stil Art Deco, care era total necorespunzătoare cu Epoca Lincoln”, a scris Trump pe Truth Social.

„Am refăcut-o din marmură statuară lustruită, alb-negru. Aceasta a fost foarte potrivită pentru vremea lui Abraham Lincoln și, de fapt, ar putea fi marmura care era inițial acolo!

„Am făcut mici modificări la Baia Lincoln. Baia a fost renovată ultima oară de familia lui Truman și să știți, acum mult timp. Și a fost făcută cu gresie verde și era în stilul care nu i se potrivea lui Abe Lincoln”, a mai scris Trump.

„Este Art Deco. Și Art Deco nu avea ce să caute la 1850 și în timpul Războiului Civil…..băile aveau marmură statuară. Așa că am renovat-o. Este absolut superbă și total în ton cu acea perioadă, pentru că Baia Lincoln este, ăă, atât de incredibilă, pentru cei care ați vizitat-o”, a adăugat președintele.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă:Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux

Citește și

EXTERNE Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european
21:05
Victorie la PAS. Maia Sandu și-a trecut Guvernul Munteanu prin Parlamentul Moldovei. Lista completă a Cabinetului pro-european
VIDEO Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere PETROL din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu”
20:09
Trump îl refuză în premieră pe Orban: nu-l lasă să cumpere PETROL din Rusia. “Nu l-am lăsat, deși a cerut, este prietenul meu”
ULTIMA ORĂ Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk. Decizia finală va fi luată de Trump, potrivit surselor CNN
19:39
Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk. Decizia finală va fi luată de Trump, potrivit surselor CNN
EXTERNE Șeful Apărării din Germania cumpără DRONE de 900 de milioane de euro fără să le testeze pentru condiții de luptă
19:25
Șeful Apărării din Germania cumpără DRONE de 900 de milioane de euro fără să le testeze pentru condiții de luptă
EXTERNE Cum reușesc austriecii să reducă traficul în cartierele rezidențiale
18:52
Cum reușesc austriecii să reducă traficul în cartierele rezidențiale
NEWS ALERT 🚨 America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro
18:28
🚨 America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro
Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Digi24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Click
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cum îți îngrijești corect tricotajele din lână. Sfaturi de la experți pentru haine care rezistă ani de zile