Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că pregătirile militare „masive” ale Chinei au sporit riscul unui conflict asupra Taiwanului, care ar putea atrage Rusia și ar putea afecta securitatea europeană.

Rutte a spus că Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă sunt strâns aliniate cu NATO acum, deoarece sunt profund îngrijorate de pregătirile militare ale Chinei și de amenințarea pe care o reprezintă aceasta, în special în ceea ce privește Taiwanul.

Dacă China decide să acționeze în Taiwan, există o posibilitate reală ca Beijingul să îndemne Rusia să creeze probleme în Europa pentru a diviza atenția și resursele NATO.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să fim pregătiți și nu putem fi naivi. Trebuie să fim clari în această privință și de aceea aceste cheltuieli suplimentare pentru apărare sunt atât de importante. De aceea NATO nu are ca alianță clauze de opt-out, acorduri secundare, pentru că toți trebuie să contribuim”.

În raportul său de evaluare a amenințărilor la nivel mondial de luna trecută, Agenția de Informații a Apărării din SUA a anunțat că China ar putea captura insulele mai mici din jurul Taiwanului ca o tactică de intimidare a Guvernului de la Taipei, conform The Independent.

Raportul a susținut că capturarea și încercarea de a anexa aceste insule se numără printre o serie de opțiuni militare disponibile pentru Beijing.

Rutte a spus că capacitățile militare în expansiune rapidă ale Chinei sunt evidente prin prisma creșterii globale a companiilor chineze din sectorul de apărare.

„Știm că printre cele mai mari zece companii de apărare, cu doar câțiva ani în urmă nu găseai nicio companie chineză. În acest moment, veți găsi trei până la cinci companii chineze de apărare în top zece cele mai mari companii de apărare din lume”, a spus Rutte. „Acest lucru arată că această acumulare masivă are loc și are un impact uriaș, inclusiv când vine vorba de producția industrială de apărare a Chinei. Și, desigur, ei nu fac asta doar pentru că vor să aibă parade frumoase în Beijing. Cred că are loc pentru un motiv.”