Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON

Fostul director al FBI James Comey a pledat nevinovat la audierea de miercuri. Între timp, surse apropiate cazului au spus că scurgerea de informații către presă de care este acuzat Comey s-ar putea referi la o anchetă FBI privind-o pe Hillary Clinton – și nu pe Donald Trump.

Comey este acuzat de furnizarea de declarații false și obstrucționarea demersurilor Congresului SUA. El riscă până la cinci ani de închisoare.

Avocații săi intenționează să depună cel puțin cinci moțiuni pentru a încerca respingerea cazului înainte de a se ajunge în fața unui juriu

„Această urmărire penală a fost formulată de președintele Trump”, a declarat avocatul lui Comey, Patrick Fitzgerald, în instanță, adăugând că echipa sa intenționează să depună o moțiune de „conduită guvernamentală scandaloasă”.

Avocații lui Comey vor contesta numirea procurorului din Virginia care a adus acuzațiile împotriva lui.

Alte moțiuni vor susține că cazul este o urmărire penală din răzbunare și selectivă și vor pune la îndoială corectitudinea procedurilor marelui juriu.

Data procesului, 5 ianuarie

Pledoariile verbale pe această temă sunt programate să aibă loc în noiembrie și decembrie.

Data procesului a fost stabilită pentru 5 ianuarie. Avocații ambelor părți au spus că se așteaptă să dureze două-trei zile.

Avocații lui Comey i-au spus judecătorului că au avut „prima conversație substanțială” cu procurorii cu o zi înainte de punerea sub acuzare a fostului director FBI.

Avocații i-au mai spus judecătorului că nu li s-a spus încă oficial cine sunt două persoane neidentificate cu nume la care se face referire în textul rechizitoriului.

CNN a relatat anterior că „Persoana 1” din rechizitoriul lui Comey ar fi fostul secretar de stat Hillary Clinton, potrivit unor oficiali și persoane informate despre această chestiune.

Procedura judiciară le permite de obicei procurorilor să prezinte aceste detalii după punerea sub acuzare a inculpatului.

Scurgerile de informații către presă de care este acuzat Comey – din ancheta FBI privind-o pe Hillary Clinton, și nu pe Donald Trump

În rechizitoriu, procurorii spun că Comey ar fi autorizat o scurgere anonimă de informații către presă despre o investigație FBI.

Apoi, în 2020, el ar fi mințit sub jurământ în fața Senatului, când a fost întrebat dacă a autorizat o scurgere de informații și a mărturisit că nu.

Rechizitoriul nu identifică despre ce anchetă a FBI era vorba.

Dar oficiali și persoanele implicate în caz au declarat pentru CNN că acuzația pare să se concentreze pe presupuse scurgeri de informații despre investigația FBI din 2016 asupra lui Hillary Clinton și modul în care aceasta s-a folosit de un server de e-mail – și nu o altă investigație FBI, tot din 2016, privindu-l pe Donald Trump și interferența Rusiei în alegeri.

Pentru Trump, modul în care Comey a gestionat investigația asupra lui și a campaniei sale a fost un subiect central. Trump l-a acuzat pe Comey că este corupt și că i-a afectat primul mandat prin scurgeri de informații împotriva lui.

Ar fi ironic dacă cele două capete de acuzare cu care se confruntă Comey ar putea fi în schimb despre presupuse scurgeri legate de investigația Clinton, notează CNN.

La rândul său, Clinton l-a acuzat mult timp pe Comey că i-a afectat campania și că a înclinat alegerile în favoarea lui Trump.

La sfârșitul lunii trecute, după punerea sa sub acuzare, fostul director FBI a spus, într-un mesaj video:

„Mi se frânge inima pentru Departamentul de Justiție, dar am mare încredere în sistemul judiciar federal și sunt nevinovat.”

Fostul director FBI a adăugat:

„Să avem un proces. Și să ne păstrăm credința.”

