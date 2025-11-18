Prima pagină » Actualitate » Verdictul judecătorului în cazul lui James Comey, fostul director al FBI. Au fost descoperite „greșeli profunde”

18 nov. 2025, 13:32, Actualitate
Verdictul judecătorului în cazul lui James Comey, fostul director al FBI. Au fost descoperite „greșeli profunde”
Un judecător federal din SUA a stabilit că Departamentul de Justiție s-a angajat într-un „model tulburător de greșeli investigative profunde” în procesul de obținere a unui act de inculpare împotriva fostului director FBI, James Comey.

Aceste probleme, a scris judecătorul William Fitzpatrick, includ „declarații fundamentale greșite ale legii” de către un procuror în fața Marelui Juriu care l-a pus sub acuzare pe Comey în septembrie, utilizarea unor comunicări potențial privilegiate pe durata anchetei și nereguli inexplicabile în transcrierea procedurilor marelui juriu.

DOJ, pus la zid de un judecător

„Curtea recunoaște că despăgubirile solicitate de apărare sunt rareori acordate. Cu toate acestea, dosarul indică un model tulburător de greșeli investigative profunde, greșeli care au determinat un agent FBI și un procuror să submineze potențial integritatea procedurii Marelui Juriu”, a scris Fitzpatrick.

Avizul de 24 de pagini este cea mai dură evaluare de până acum a unui judecător asupra acțiunilor Departamentului de Justiție care au dus la inculparea lui Comey. Subliniază modul în care greșelile procedurale și lipsa de experiență a procurorilor s-au combinat pentru a pune în pericol acuzarea promovată de președintele Donald Trump din motive separate și independente de substanța acuzațiilor contestate împotriva lui Comey.

Actul cu două capete de acuzare îl incriminează pe Comey că a mințit Congresul în septembrie 2020, când a sugerat în timpul interogatoriului că nu autorizase divulgarea de informații de către FBI către mass-media.

Avocații săi spun că întrebarea la care răspundea era vagă și confuză, dar că răspunsul pe care l-a dat Comisiei Judiciare a Senatului era literalmente adevărat.

