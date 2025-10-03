INCENDIU de proporții după o explozie produsă la o rafinărie Chevron de lângă Los Angeles. Autoritățile au intervenit de urgență

Un incendiu puternic a izbucnit joi noapte la o rafinărie Chevron din El Segundo, un oraș situat la sud de Los Angeles.

Flăcările au izbucnit după o explozie puternică produsă în incinta rafinăriei, iar flăcările și fumul produs de acestea se puteau observa de la o distanță considerabilă, scrie CNN.

Echipajele de pompieri au sosit la ora 21:30 și au reușit să stingă flăcările într-o secțiune a rafinăriei, a declarat pentru CNN șeful diviziei de pompieri din El Segundo, Casey Snow. Câteva ore mai târziu, cel puțin un rezervor de la rafinărie încă ardea, a spus Snow.

Pompierii au asigurat răcirea rezervoarelor și au așteptat până când combustibilul a terminat de ars. El Segundo se află la câțiva kilometri de aeroportul internațional din Los Angeles.

Reprezentanții aeroportului au declarat că incendiul nu a afectat operațiunile sale. Niciun zbor nu a fost anulat, deviat sau întârziat imediat după incendiu.

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: X