Prima pagină » Știri externe » Rusia a raportat atacuri cibernetice asupra sistemului de vot electronic, dar procesul electoral continuă. Câți ruși s-au prezentat la urne

Rusia a raportat atacuri cibernetice asupra sistemului de vot electronic, dar procesul electoral continuă. Câți ruși s-au prezentat la urne

Rusia a raportat atacuri cibernetice asupra sistemului de vot electronic, dar procesul electoral continuă. Câți ruși s-au prezentat la urne
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia a raportat atacuri cibernetice asupra sistemului de vot electronic din Moscova și acte de sabotaj asupra liniilor de comunicație din Orientul Îndepărtat în a doua zi a alegerilor parlamentare. Autoritățile ruse au precizat că infrastructura a rezistat tentativelor de perturbare și că situația a fost menținută sub control.

Alegerile pentru Duma de Stat, primele de când Rusia a început războiul său la scară largă împotriva Ucrainei, se vor desfășura până duminică la ora 20:00. Se așteaptă ca partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, să își mențină dominația în Rusia și după acest tur de scrutin.

Majoritatea candidaților anti-război au fost excluși de pe buletinele de vot, după ce Curtea Supremă a decis luna trecută că partidul Iabloko, care dorea pacea cu Ucraina, a încălcat regulile electorale.

Sâmbătă, autoritățile au declarat că sistemul de vot online din Moscova a fost supus unui atac puternic peste noapte, dar au precizat că situația este sub control. Atacurile au continuat, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Ella Pamfilova, citată de presa de stat, dar toate au fost respinse cu succes.

De asemenea, Ministerul Digital al Rusiei a declarat că a înregistrat o tentativă de sabotaj asupra liniilor de comunicații din Orientul Îndepărtat al țării, dar că atacul a fost dejucat și toate comunicațiile au fost restabilite, a relatat presa rusă.
Președintele Vladimir Putin a acuzat anterior Ucraina că încearcă să interfereze cu votul, fără a furniza dovezi.

Care este prezența la vot în a doua zi de alegeri

Pentru a stimula participarea și a gestiona fluxul de votanți, autoritățile ruse au extins procesul electoral de vot pe o perioadă de trei zile, între 18 și 20 septembrie. Peste 111 milioane de persoane sunt eligibile să voteze, iar cifrele oficiale includ și locuitorii din cele patru regiuni ucrainene anexate de Rusia.

Prezența la vot în a doua zi de scrutin, la nivel național, a înregistrat sâmbătă la ora 14:00 un nivel de 32,58%, potrivit datelor oferite de autoritatea electorală rusă. La ultima rundă de alegeri, la cele prezidențiale din 2024, prezența finală la vot a fost de 77,44%, un record marcat de introducerea votului electronic în Rusia.

Președintele Vladimir Putin, dar și alți oficiali de la Kremlin, au ales să voteze online, un mecanism promovat intens de Comisia Electorală Centrală a Rusiei. Președintele rus a votat direct de pe un computer aflat în biroul său de la Kremlin.

De asemenea, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, s-a aflat și ea în centrul atenției publice. În loc să voteze online, Zaharova a mers direct la secția de votare, unde și-a exercitat votul în mod fizic.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicki Minaj, declarații de dragoste pentru Donald Trump la Fox News: „Pur și simplu îl iubesc”
17:28
Nicki Minaj, declarații de dragoste pentru Donald Trump la Fox News: „Pur și simplu îl iubesc”
RĂZBOI Putin anunță că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu vecinii europeni și asigură că Moscova nu are nicio intenție să atace Europa. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”
15:44
Putin anunță că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu vecinii europeni și asigură că Moscova nu are nicio intenție să atace Europa. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”
FLASH NEWS Vizită istorică a președintelui Chinei la Casa Albă. Cum arată programul de trei zile al întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping
15:42
Vizită istorică a președintelui Chinei la Casa Albă. Cum arată programul de trei zile al întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping
FLASH NEWS Sistemul electric din Cuba s-a prăbușit din nou: Milioane de oameni, în întuneric. Câte pene masive de curent s-au înregistrat pe parcursul anului
14:57
Sistemul electric din Cuba s-a prăbușit din nou: Milioane de oameni, în întuneric. Câte pene masive de curent s-au înregistrat pe parcursul anului
FLASH NEWS Germania reduce taxele pe benzină și motorină înaintea alegerilor care ar putea decide soarta cancelarului Merz. Cu cât vor scădea prețurile la pompă pentru șoferi
14:29
Germania reduce taxele pe benzină și motorină înaintea alegerilor care ar putea decide soarta cancelarului Merz. Cu cât vor scădea prețurile la pompă pentru șoferi
FLASH NEWS Zelenski și președintele României au participat la primul Forum Economic al Carpaților. Ce a transmis Nicușor Dan în fața delegațiilor de la Bukovel
13:50
Zelenski și președintele României au participat la primul Forum Economic al Carpaților. Ce a transmis Nicușor Dan în fața delegațiilor de la Bukovel
Mediafax
Un raport generat de AI „aproape a pornit un război” între SUA și China
Digi24
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Cancan.ro
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
A opta minune a lumii? Proiectul uriaș ascuns sub Sahara
Click
Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
Adevărul despre cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit. Reacția Casei de Pensii
Ce se întâmplă doctore
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai puțin peste 5.000 de euro? Două mașini din 2019 sunt scoase la vânzare de BT Leasing
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Vânturile generate de găurile negre sunt de 100 de ori mai puternice decât se credea
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
FLASH NEWS Alexandru Nazare anunță concluziile pentru România, după reuniunea ECOFIN: „Nu poate alege între consolidare şi creştere. Avem nevoie de amândouă” / „Trebuie să reducem cheltuielile ineficiente și să protejăm investițiile”
17:51
Alexandru Nazare anunță concluziile pentru România, după reuniunea ECOFIN: „Nu poate alege între consolidare şi creştere. Avem nevoie de amândouă” / „Trebuie să reducem cheltuielile ineficiente și să protejăm investițiile”
EXCLUSIV Cum a încercat afaceristul Jurgen Faff să rezolve problemele financiare ale companiei sale, Fly Lili. De unde a cerut 500.000 euro, după ce a garantat cu un Airbus A319
17:41
Cum a încercat afaceristul Jurgen Faff să rezolve problemele financiare ale companiei sale, Fly Lili. De unde a cerut 500.000 euro, după ce a garantat cu un Airbus A319
SPORT Doru Tureanu, readus în memoria publicului. Patinoarul Berceni Arena va purta numele sportivului
17:38
Doru Tureanu, readus în memoria publicului. Patinoarul Berceni Arena va purta numele sportivului
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția oferită de Donald Trump, cu ocazia Adunării Generale a ONU. Programul președintelui
17:36
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția oferită de Donald Trump, cu ocazia Adunării Generale a ONU. Programul președintelui
FLASH NEWS Secretarul general al PSD, sondaj online cu întrebarea dacă social-democrații ar trebui sau nu să voteze Guvernul Mureşan
17:18
Secretarul general al PSD, sondaj online cu întrebarea dacă social-democrații ar trebui sau nu să voteze Guvernul Mureşan
FLASH NEWS Elena Udrea, amintiri de când era fugită în Costa Rica. Ce mesaj a postat fosta politiciană
16:46
Elena Udrea, amintiri de când era fugită în Costa Rica. Ce mesaj a postat fosta politiciană

Cele mai noi

Trimite acest link pe