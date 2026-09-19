Rusia a raportat atacuri cibernetice asupra sistemului de vot electronic din Moscova și acte de sabotaj asupra liniilor de comunicație din Orientul Îndepărtat în a doua zi a alegerilor parlamentare. Autoritățile ruse au precizat că infrastructura a rezistat tentativelor de perturbare și că situația a fost menținută sub control.

Alegerile pentru Duma de Stat, primele de când Rusia a început războiul său la scară largă împotriva Ucrainei, se vor desfășura până duminică la ora 20:00. Se așteaptă ca partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, să își mențină dominația în Rusia și după acest tur de scrutin.

Majoritatea candidaților anti-război au fost excluși de pe buletinele de vot, după ce Curtea Supremă a decis luna trecută că partidul Iabloko, care dorea pacea cu Ucraina, a încălcat regulile electorale.

Sâmbătă, autoritățile au declarat că sistemul de vot online din Moscova a fost supus unui atac puternic peste noapte, dar au precizat că situația este sub control. Atacurile au continuat, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Ella Pamfilova, citată de presa de stat, dar toate au fost respinse cu succes.

De asemenea, Ministerul Digital al Rusiei a declarat că a înregistrat o tentativă de sabotaj asupra liniilor de comunicații din Orientul Îndepărtat al țării, dar că atacul a fost dejucat și toate comunicațiile au fost restabilite, a relatat presa rusă.

Președintele Vladimir Putin a acuzat anterior Ucraina că încearcă să interfereze cu votul, fără a furniza dovezi.

Care este prezența la vot în a doua zi de alegeri

Pentru a stimula participarea și a gestiona fluxul de votanți, autoritățile ruse au extins procesul electoral de vot pe o perioadă de trei zile, între 18 și 20 septembrie. Peste 111 milioane de persoane sunt eligibile să voteze, iar cifrele oficiale includ și locuitorii din cele patru regiuni ucrainene anexate de Rusia.

Prezența la vot în a doua zi de scrutin, la nivel național, a înregistrat sâmbătă la ora 14:00 un nivel de 32,58%, potrivit datelor oferite de autoritatea electorală rusă. La ultima rundă de alegeri, la cele prezidențiale din 2024, prezența finală la vot a fost de 77,44%, un record marcat de introducerea votului electronic în Rusia.

Președintele Vladimir Putin, dar și alți oficiali de la Kremlin, au ales să voteze online, un mecanism promovat intens de Comisia Electorală Centrală a Rusiei. Președintele rus a votat direct de pe un computer aflat în biroul său de la Kremlin.

De asemenea, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, s-a aflat și ea în centrul atenției publice. În loc să voteze online, Zaharova a mers direct la secția de votare, unde și-a exercitat votul în mod fizic.