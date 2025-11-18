Începutul sfârșitului pentru Volodimir Zelenski? Petro Poroșenko și membrii opoziției au blocat tribuna Parlamentului, solicitând demisia Guvernului

Membrii facțiunii „Solidaritatea Europeană” conduși de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko au blocat azi tribuna Radei Supreme (Parlamentul Ucrainei) pentru a solicita demisia imediată a Guvernului condus de prim-ministra Iuliia Svîrîdenko.

Motivul solicitării demisiei îl reprezintă scandalul de corupție care a perturbat societatea ucraineană aflată în timp de război. Aflată în plin scandal de corupție și cu frontul din Donbas în pragul colapsului, Ucraina se confruntă cu cea mai mare amenințare la adresa existenței sale, începând cu invazia rusă de la 24 februarie 2022.

Pedro Poroșenko l-a comparat pe Mindich cu Ali Baba

„Ieri am auzit continuarea „înregistrărilor Mindich” – la ședința TSC am auzit cum Electronics a risipit bani din bugetul de stat. În cele din urmă, l-am auzit pe Ali Baba. M-am îndreptat către inteligența artificială și am căutat cine a fost Ali Baba. Am citit așa: „Un personaj dintr-un basm arab învață accidental o vrajă și devine foarte bogat. În plus, numele Ali Baba este folosit ca pseudonim pentru șeful Cabinetului Președintelui Ucrainei în legătură cu un scandal de corupție.” Nu pot să nu fiu de acord cu inteligența artificială.” ,a spus Petro Poroșenko.

„Acum este necesar să se rezolve problema încrederii poporului ucrainean în guvern, în Rada Supremă. Problema încrederii partenerilor în statul Ucraina. Precum și problema încrederii frontului în spate. Și guvernul nu va fi preluat de acești doi țapi ispășitori patetici care au demisionat din guvern. Cum plănuiesc ei să rezolve problema încrederii în Cabinet cu aceste demisii, când s-a dovedit că sute de milioane de dolari și miliarde de grivne au fost furate de echipa lui Ali Baba și a celor 40 de tâlhari ai guvernului? Guvernul duce la distrugerea Radei Supreme, la distrugerea guvernului și a statului ucrainean.”, a acuzat Poroșenko.

Cine este Timur Mindich, omul de afaceri corupt și partenerul lui Zelenski?

Timur Mindich, un antreprenor ucraineano-israelian, producător de film și coproprietar al studioului Kvartal 95, apare în ancheta anticorupție a NABU cunoscută drept „Operațiunea Midas”. Ancheta se referă la mită la scară largă în sectorul energetic al Ucrainei.

Pe durata anchetei de 15 luni, au fost efectuate peste 70 de percheziții, fiind confiscați 4 milioane de dolari americani și 1.000 de ore de înregistrări audio ale conversațiilor suspecților. Timur Mindich, un partener de afaceri apropiat al lui Zelenski a părăsit Ucraina cu câteva ore înainte ca Biroul Național Anticorupție din Ucraina să-i percheziționeze locuința.

În una dintre băile apartamentului său a fost găsită chiar și o toaletă cu vas auriu.

Sursa Foto: Pedro Poroșenko

