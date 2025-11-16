Corupție la Kiev, în vreme de război. În scandalul „ENERGOATOM”, apropiații lui Zelenski și-au tras „partea leului” – peste 100 de milioane dolari. Cum funcționa schema coordonată de Timur Mindich, veriga de legătură între președintele ucrainean și oligarhul Kolomoiski, finanțatorul campaniei prezidențiale

În vreme de război, Ucraina este zguduită de un scandal de corupție la cel mai înalt nivel. Președintele Volodimir Zelenski a primit o „lovitură sub centură” chiar din partea apropiaților săi în cel mai mare scandal de corupție din mandatul pe care l-a preluat în 2019. Oameni din anturajul lui Zelenski au pus la punct o schemă financiară prin care au deturnat nu mai puțin 100 de milioane de dolari, destinați sectorului energetic al Ucrainei.
Jocurile de putere spectaculoase – pentru care este „celebră” echipa lui Zelenski – se întorc din ce în ce mai mult împotriva acesteia. Recent, încercarea lui Zelenski de a limita puterile agențiilor anticorupție s-a încheiat cu un eșec complet, declanșând primele proteste stradale de la începutul războiului.
Personajul principal din scenariu este Timur Mindich, zis „Portofelul” – care are legături cu Zelenski de mai mulți ani – coproprietarul studioului „Kvartal 95”. (mai multe informații AICI)
Studioul „Kvartal 95” a fost fondat chiar de Volodimir Zelenski, atunci când era doar un actor de comedie. Nu se lansase încă în politică și, la momentul respectiv, nu se vorbea despre o alegere a sa în funcția de președinte al Ucrainei.
Gândul prezintă noi informații din culisele acestui scandal de corupție care plasează sub reflectoare oamenii din anturajul lui Zelenski care profită de pe urma războiului.
În data de 13 noiembrie 2025, Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care a impus sancțiuni împotriva oamenilor de afaceri Timur Mindich și Alexander Zuckerman.
Aceștia sunt implicați în ancheta privind corupția din cadrul companiei „Energoatom” – operator centralelor nucleare din Ucraina.
Timur Mindich este suspectat că a reușit să influențeze înalţi responsabili ai guvernului ucrainean, printre care şi Rustem Umerov – fostul ministru al Apărării -, acum plasat într-o altă funcție cheie – secretar al Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare. (alte detalii AICI)
În total, opt persoane asunt suspecte în acest caz, inclusiv fostul viceprim-ministru și fost ministru pentru unitate națională, Oleksii Cernîșov. Cinci dintre acestea au fost reținute până acum.
După Timur Mindich, figura proeminentă în acest scandal este actualul ministru al Justiției, German Galușcenko. Miercuri dimineață, acesta a fost suspendat din funcție. Galușcenko a fost ministru al Energiei până în iulie 2025, înainte ca Zelenski să-și remaniere guvernul.
Oleksii Cernîșov – fost viceprim-ministru al Ucrainei și un apropiat al lui Volodimir Zelenski – a fost identificat în înregistrările NABU sub numele de cod „Che Guevara”. Procurorii anticorupție îl acuză de „îmbogățire ilicită”.
Susțin că a primit aproximativ 1,2 milioane de dolari și aproape 100.000 de euro prin intermediul rețelei de spălare de bani.
Cernîșov, care este anchetat într-un caz separat de corupție încă din vara acestui an, a rămas departe de atenția publică după ce a fost rechemat dintr-o călătorie de lucru în străinătate, la începutul acestui an, pentru a fi audiat.
Un alt oficial de rang înalt a cărui nume este vehiculat în anchetă este Ihor Myroniuk, fost consilier al lui Galușcenko și fost șef adjunct al Fondului Proprietății de Stat.
Nu numai Timur Mindich a fost vizat de procurorii anticorupție din Ucraina, iar perchezițiile l-au vizat și pe ministrul Justiției, fostul ministru al energiei Herman Halushchenko.
Ancheta de corupție desfășurată împotriva lui Timur Mindich – acuzat de spălare de bani – ar fi fost pregătită încă din luna iulie, iar angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Parchetului Specializat Anticorupție „au reușit să-l localizeze pe Mindich într-un apartament de la aceeași adresă unde a avut loc sărbătorirea zilei de naștere a președintelui, acum cinci ani”.
Biroul Anticorupție al Ucrainei a descoperit o schemă infracțională multistratificată numită „barieră”, care funcționa în cadrul companiei de stat „Energoatom”.
Potrivit informațiilor din anchetă, contractanții gigantului „Energoatom” plăteau între 10% și 15% mită pentru a evita blocarea plăților și pentru a-și păstra statutul de furnizor.
„Schema” ar fi fost gestionată de fostul adjunct al șefului Fondului Proprietății de Stat, ulterior consilier al ministrului energiei, Ihor Myroniuk („Rocket”), și de fostul ofițer de aplicare a legii Dmitri Basov („Tenor”), care ocupa funcția de director executiv pentru securitatea companiei.
Dar organizatorul schemei era omul de afaceri Timur Mindici („Karlson”). Mai mult, pe înregistrările NABU apare și ministrul Justiției German Galușcenko („Profesor”).
Luni, 10 noiembrie, la ora 6:30, două microbuze și un SUV s-au oprit lângă celebrul „bloc-monstru” de pe strada Hrushevskoho nr. 9a. O mulțime de ofițeri NABU au intrat în clădire, unde, la etajele 15 și 18, se află apartamentele prietenului președintelui Zelenski și co-proprietarului Studio Kvartal 95, Timur Mindich.
Puțin mai târziu, doi ofițeri ai forțelor speciale au trebuit să coboare pentru a lua un instrument greu pentru descuierea ușilor și apoi s-au întors în clădire, notează Ukrainska Pravda.
Pentru că Mindich avea la dispoziție mai multe apartamente în clădirea de pe strada Hrushevskoho, perchezițiile au avut loc timp de aproape 12 ore, de la 6 dimineața până la 5 după-amiaza.
Apartamentul în care președintele Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere în 2021 este situat la etajul 18, mai notează Ukrainska Pravda. Mindich locuia într-un alt apartament, de la etajul 15.
În timpul perchezițiilor care au fost efectuate și la domiciliile altor suspecți din acest dosar de corupție s-au găsit dovezi că persoanele vizate de anchetatori știau încă de vineri că se pregăteau „evenimente” pentru luni: „Trebuie să facem curățenie înainte de luni”, le-ar fi scris unul dintre personajele din schemă complicilor săi.
Anchetatorii ucraineni ar deține dovezi potrivit cărora gigantul „Energoatom” era controlat de persoane străine. Acestea gestionau achizițiile și fluxurile financiare ale întreprinderii cu venituri de peste 200 miliarde de grivne pe an.
„De fapt, conducerea unei întreprinderi strategice cu venituri anuale de peste 200 de miliarde de grivne nu era asigurată de funcționari oficiali, ci de persoane din afară care nu aveau nicio autoritate formală, ci își asumau rolul de «supraveghetori»”, transmit NABU și SAP.
Sutele de milioane de dolari ar fi fost „spălate” prin intermediul unui birou din Kiev. „În total, aproximativ 100 de milioane de dolari au trecut prin așa-numita spălătorie automată”, acuză anchetatorii ucraineni.
„Energoatom” este compania națională de generare a energiei nucleare care operează toate cele patru centrale nucleare din Ucraina.
„Energoatom” este cel mai mare producător de energie electrică din Ucraina șioperează centrale nucleare din Ucraina din Zaporojie, Rivne, Ucraina de Sud și Hmelnițki.
De mult timp există o adevărată neliniște accentuată în Occident, cu privire la guvernarea în sectorul energetic al Ucrainei, iar îngrijorările legate de interferența guvernului în activitatea întreprinderilor de stat precum Energoatom, Ukrenergo, Naftogaz și GTSOU au crescut.
Volodymyr Kudrytskyi, spre exemplu, era omul căruia i s-a atribuit meritul de a fi sfidat toate obstacolele pentru a conecta rețeaua electrică ucraineană la cea europeană și a asigura securitatea aprovizionării țării, exact în momentul în care tancurile rusești intrau în Ucraina în primăvara anului 2022.
Kudrytskyi a fost forțat să demisioneze din funcția de șef al Ukrenergo în urmă cu mai bine de un an. Mulți observatori și-au exprimat temerile că guvernul ucrainean exercită „influență” asupra întreprinderilor energetice de stat importante din punct de vedere strategic, din motive obscure.
Pe 28 octombrie, Kudrytskyi a fost arestat sub acuzația că ar fi încercat să defraudeze o bancă în 2018. Volodymyr Kudrytskyi a declarat că acuzațiile sunt false și a fost eliberat pe cauțiune.
Însă cazul său nu este singular. Alți directori generali de rang înalt ai unor întreprinderi energetice de stat, precum Andriy Kobolyev de la Naftogaz, au fost, de asemenea, forțați să-și părăsească locurile de muncă și se confruntă cu măsuri oficiale.
RECOMANDAREA AUTORULUI: