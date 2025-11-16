Corupție la Kiev, în vreme de război. În scandalul „ENERGOATOM”, apropiații lui Zelenski și-au tras „partea leului” – peste 100 de milioane dolari. Cum funcționa schema coordonată de Timur Mindich, veriga de legătură între președintele ucrainean și oligarhul Kolomoiski, finanțatorul campaniei prezidențiale

În vreme de război, Ucraina este zguduită de un scandal de corupție la cel mai înalt nivel. Președintele Volodimir Zelenski a primit o „lovitură sub centură” chiar din partea apropiaților săi în cel mai mare scandal de corupție din mandatul pe care l-a preluat în 2019. Oameni din anturajul lui Zelenski au pus la punct o schemă financiară prin care au deturnat nu mai puțin 100 de milioane de dolari, destinați sectorului energetic al Ucrainei.

Jocurile de putere spectaculoase – pentru care este „celebră” echipa lui Zelenski – se întorc din ce în ce mai mult împotriva acesteia. Recent, încercarea lui Zelenski de a limita puterile agențiilor anticorupție s-a încheiat cu un eșec complet, declanșând primele proteste stradale de la începutul războiului.

Personajul principal din scenariu este Timur Mindich, zis „Portofelul” – care are legături cu Zelenski de mai mulți ani – coproprietarul studioului „Kvartal 95”. (mai multe informații AICI)

Studioul „Kvartal 95” a fost fondat chiar de Volodimir Zelenski, atunci când era doar un actor de comedie. Nu se lansase încă în politică și, la momentul respectiv, nu se vorbea despre o alegere a sa în funcția de președinte al Ucrainei.

Timur Mindich a „mutat” rapid și a reușit să fugă din Ucraina în data de 10 noiembrie, înainte ca procurorii anticorupție să-i bată la ușă.

Acesta ar fi fost avertizat, din timp, că urmează să fie „vizitat”, și-a luat măsurile de precauție necesare și s-a făcut nevăzut.

Gândul prezintă noi informații din culisele acestui scandal de corupție care plasează sub reflectoare oamenii din anturajul lui Zelenski care profită de pe urma războiului.

Operațiunea „Midas” îi dă dureri de cap lui Zelenski / A semnat decrete prin care își sancționează „apropiații”

În data de 13 noiembrie 2025, Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care a impus sancțiuni împotriva oamenilor de afaceri Timur Mindich și Alexander Zuckerman.

Aceștia sunt implicați în ancheta privind corupția din cadrul companiei „Energoatom” – operator centralelor nucleare din Ucraina.

Sancțiunile ar avea o valabilitate de trei ani, numai că – de obicei – aceste restricții rămânând în vigoare pe termen nelimitat.

Mindich și Zuckerman dețin cetățenie israeliană, iar acesta din urmă a fugit și el din Ucraina cu puțin timp înainte de perchezițiile efectuate la „Energoatom”.

Timur Mindich este suspectat că a reușit să influențeze înalţi responsabili ai guvernului ucrainean, printre care şi Rustem Umerov – fostul ministru al Apărării -, acum plasat într-o altă funcție cheie – secretar al Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare. (alte detalii AICI)

Acesta scandal de corupție la nivel înalt este cel mai grav din timpul președinției lui Volodimir Zelenski.

Ancheta, care a durat 15 luni și a fost numită „Operațiunea Midas”, a implicat 1.000 de ore de interceptări. Cinci dintre cei șapte presupuși participanți la schemă au fost reținuți.

Opt persoane arestat în scandalul „Energoatom”

În total, opt persoane asunt suspecte în acest caz, inclusiv fostul viceprim-ministru și fost ministru pentru unitate națională, Oleksii Cernîșov. Cinci dintre acestea au fost reținute până acum.

Liudmyla Zorina , femeie de afaceri – reținută pentru 60 de zile, cu cauțiune stabilită la 12 milioane grivne (aproximativ 284.000 de dolari americani)

Ihor Fursenko , director executiv pentru securitate la Energoatom („Rioshyk” în înregistrările NABU) – reținut până pe 8 ianuarie, cu cauțiune stabilită la 95 de milioane de grivne (aproximativ 2,2 milioane de dolari americani)

Dmytro Basov , director executiv pentru protecție fizică și securitate la Energoatom („Tenor”) – reținut pentru 60 de zile, cu o cauțiune stabilită la 40 de milioane de grivne (aproximativ 946.000 de dolari americani).

Ihor Myroniuk, fost consilier al ministrului Energiei – reținut, cu o cauțiune stabilită la 126 de milioane de grivne (aproximativ 3 milioane de dolari americani).

Ministrul Justiției, suspendat din funcție / Un alt apropiat al lui Zelenski, „Che Guevara”, apare în „schemă”

După Timur Mindich, figura proeminentă în acest scandal este actualul ministru al Justiției, German Galușcenko. Miercuri dimineață, acesta a fost suspendat din funcție. Galușcenko a fost ministru al Energiei până în iulie 2025, înainte ca Zelenski să-și remaniere guvernul.

Procurorii anticorupție au declarat că Galușcenko l-a ajutat pe Mindich în schemele sale de spălare de bani și a fost influențat de omul de afaceri.

Deși încă nu a fost pus sub acuzare, acuzațiile au dus la suspendarea sa. Galușcenko a precizat că se Politico va apăra în instanță dacă va fi necesar, notează

Oleksii Cernîșov – fost viceprim-ministru al Ucrainei și un apropiat al lui Volodimir Zelenski – a fost identificat în înregistrările NABU sub numele de cod „Che Guevara”. Procurorii anticorupție îl acuză de „îmbogățire ilicită”.

Susțin că a primit aproximativ 1,2 milioane de dolari și aproape 100.000 de euro prin intermediul rețelei de spălare de bani.

Cernîșov, care este anchetat într-un caz separat de corupție încă din vara acestui an, a rămas departe de atenția publică după ce a fost rechemat dintr-o călătorie de lucru în străinătate, la începutul acestui an, pentru a fi audiat.

Un alt oficial de rang înalt a cărui nume este vehiculat în anchetă este Ihor Myroniuk, fost consilier al lui Galușcenko și fost șef adjunct al Fondului Proprietății de Stat.

Timur Mindich, legătura din Zelenski și oligarhul Kolomoiski, finanțator al campaniei prezidențiale

Volodimir Zelenski a fost ales președinte al Ucrainei în anul 2019. De atunci Mindich a dezvoltat afaceri profitabile în mai multe domenii industriale. Timur Mindich are 46 de ani, este originar din orașul Dnipro și a fost un fost partener de afaceri al oligarhului ucrainean Ihor Kolomoiski, care a contribuit la finanțarea campaniei electorale prezidențiale de succes a lui Zelenski. De altfel, chiar Mindich l-ar fi prezentat pe Zelenski lui Kolomoiski. Acesta din urmă se află, acum, în închisoare la Kiev și așteaptă să fie judecat pentru delapidare și fraudă, după ce a fost arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei în 2023. Kolomoiski este acuzat de spălarea a peste 500 de milioane de grivne (13,6 milioane de dolari) între 2013 și 2020. Acesta a trasnferat banii străinătate prin intermediul băncilor pe care le controla. Oligarhul esre acuzat și că a delapidat 9,2 miliarde de grivne (250 de milioane de dolari) de la PrivatBank, bancă pe care a fondat-o în anul 1992. În același timp, au fost deschise dosare penale împotriva oligarhului și în SUA și Rusia. Potrivit NABU, Mindich a fost informat și a fugit în Israel înainte de a fi acuzat în scandalul „Energoatom”. Agenția investighează acum cine l-ar fi putut alerta.

„Bariera” de la Energoatom. De unde a pornit ancheta Biroului Anticorupție al Ucrainei

Nu numai Timur Mindich a fost vizat de procurorii anticorupție din Ucraina, iar perchezițiile l-au vizat și pe ministrul Justiției, fostul ministru al energiei Herman Halushchenko.

Ancheta de corupție desfășurată împotriva lui Timur Mindich – acuzat de spălare de bani – ar fi fost pregătită încă din luna iulie, iar angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Parchetului Specializat Anticorupție „au reușit să-l localizeze pe Mindich într-un apartament de la aceeași adresă unde a avut loc sărbătorirea zilei de naștere a președintelui, acum cinci ani”.

NABU și SAP ar fi interceptat și conversațiile lui Mindich de la adresa unde Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere.

Însuși Volodimir Zelenski ar fi putut fi interceptat, potrivit unor surse din anchetă

Ukrainska Pravda a relatat că subiectul anchetei anchetei anticorupție a fost o companie offshore din Insulele Virgine Britanice, înregistrată în Regatul Unit, dar și un bărbat poreclit „Sugarman”.

Biroul Anticorupție al Ucrainei a descoperit o schemă infracțională multistratificată numită „barieră”, care funcționa în cadrul companiei de stat „Energoatom”.

Potrivit informațiilor din anchetă, contractanții gigantului „Energoatom” plăteau între 10% și 15% mită pentru a evita blocarea plăților și pentru a-și păstra statutul de furnizor.

„Schema” ar fi fost gestionată de fostul adjunct al șefului Fondului Proprietății de Stat, ulterior consilier al ministrului energiei, Ihor Myroniuk („Rocket”), și de fostul ofițer de aplicare a legii Dmitri Basov („Tenor”), care ocupa funcția de director executiv pentru securitatea companiei.

Dar organizatorul schemei era omul de afaceri Timur Mindici („Karlson”). Mai mult, pe înregistrările NABU apare și ministrul Justiției German Galușcenko („Profesor”).

Percheziții la apartamentele lui Mindich. Prietenul lui Zelenski plecase deja din țară: „ Trebuie să facem curățenie înainte de luni”

Luni, 10 noiembrie, la ora 6:30, două microbuze și un SUV s-au oprit lângă celebrul „bloc-monstru” de pe strada Hrushevskoho nr. 9a. O mulțime de ofițeri NABU au intrat în clădire, unde, la etajele 15 și 18, se află apartamentele prietenului președintelui Zelenski și co-proprietarului Studio Kvartal 95, Timur Mindich.

Puțin mai târziu, doi ofițeri ai forțelor speciale au trebuit să coboare pentru a lua un instrument greu pentru descuierea ușilor și apoi s-au întors în clădire, notează Ukrainska Pravda.

Pentru că Mindich avea la dispoziție mai multe apartamente în clădirea de pe strada Hrushevskoho, perchezițiile au avut loc timp de aproape 12 ore, de la 6 dimineața până la 5 după-amiaza.

Apartamentul în care președintele Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere în 2021 este situat la etajul 18, mai notează Ukrainska Pravda. Mindich locuia într-un alt apartament, de la etajul 15.

Mindich folosea încă două apartamente la etajul 4. Și acolo au fost efectuate percheziții. Însă, în momentul perchezițiilor, potrivit „Adevărul Ucrainean”, omul de afaceri se afla deja în Polonia.

Timur Mindich a trecut granița la punctul de trecere a frontierei Hrushiv, spre Polonia, la ora 2:09 dimineața. Acest lucru s-a întâmplat cu patru ore și jumătate înainte de percheziții.

În timpul perchezițiilor care au fost efectuate și la domiciliile altor suspecți din acest dosar de corupție s-au găsit dovezi că persoanele vizate de anchetatori știau încă de vineri că se pregăteau „evenimente” pentru luni: „Trebuie să facem curățenie înainte de luni”, le-ar fi scris unul dintre personajele din schemă complicilor săi.

Gigantul „Energoatom”, controlat de persoane străine?

Anchetatorii ucraineni ar deține dovezi potrivit cărora gigantul „Energoatom” era controlat de persoane străine. Acestea gestionau achizițiile și fluxurile financiare ale întreprinderii cu venituri de peste 200 miliarde de grivne pe an.

„De fapt, conducerea unei întreprinderi strategice cu venituri anuale de peste 200 de miliarde de grivne nu era asigurată de funcționari oficiali, ci de persoane din afară care nu aveau nicio autoritate formală, ci își asumau rolul de «supraveghetori»”, transmit NABU și SAP.

Sutele de milioane de dolari ar fi fost „spălate” prin intermediul unui birou din Kiev. „În total, aproximativ 100 de milioane de dolari au trecut prin așa-numita spălătorie automată”, acuză anchetatorii ucraineni.

Înregistrările separate efectuate de procurorii anticorupție din Ucraina arată că personajele din „schemă” ajunseseră să șantajeze companiile care refuzau să plătească mită.

Aceștia amenințau, nici mai mult, nici mai puțin, că angajații companiilor care nu plăteau mita pretinsă vor fi „luați în armată”.

„Energoatom” este compania națională de generare a energiei nucleare care operează toate cele patru centrale nucleare din Ucraina.

„Energoatom” este cel mai mare producător de energie electrică din Ucraina șioperează centrale nucleare din Ucraina din Zaporojie, Rivne, Ucraina de Sud și Hmelnițki.

Semne de întrebare referitoare la sectorul energetic al Ucrainei și interferențele guvernamentale

De mult timp există o adevărată neliniște accentuată în Occident, cu privire la guvernarea în sectorul energetic al Ucrainei, iar îngrijorările legate de interferența guvernului în activitatea întreprinderilor de stat precum Energoatom, Ukrenergo, Naftogaz și GTSOU au crescut.

Încă din acel an s-a tras un semnal de alarmă referitor la lipsa responsabilității și a garanțiilor de guvernanță corporativă în cadrul firmelor energetice de stat, care ar putea încuraja corupția pe scară largă.

Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA) Mai mulți manageri superiori au fost demiși în ultimii ani, ceea ce a cauzat confuzie și o oarecare consternare în rândul companiilor energetice occidentale și al grupurilor de experți europene, avertizează

Volodymyr Kudrytskyi, spre exemplu, era omul căruia i s-a atribuit meritul de a fi sfidat toate obstacolele pentru a conecta rețeaua electrică ucraineană la cea europeană și a asigura securitatea aprovizionării țării, exact în momentul în care tancurile rusești intrau în Ucraina în primăvara anului 2022.

Kudrytskyi a fost forțat să demisioneze din funcția de șef al Ukrenergo în urmă cu mai bine de un an. Mulți observatori și-au exprimat temerile că guvernul ucrainean exercită „influență” asupra întreprinderilor energetice de stat importante din punct de vedere strategic, din motive obscure.

Pe 28 octombrie, Kudrytskyi a fost arestat sub acuzația că ar fi încercat să defraudeze o bancă în 2018. Volodymyr Kudrytskyi a declarat că acuzațiile sunt false și a fost eliberat pe cauțiune.

Însă cazul său nu este singular. Alți directori generali de rang înalt ai unor întreprinderi energetice de stat, precum Andriy Kobolyev de la Naftogaz, au fost, de asemenea, forțați să-și părăsească locurile de muncă și se confruntă cu măsuri oficiale.

