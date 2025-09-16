Închisoare pe VIAȚĂ pentru ucigașul unui polițist din Germania. Criminalul este de naționalitate afgană

Un afgan în vârstă de 26 de ani a fost condamnat marţi la închisoare pe viaţă, după ce o instanţă din Germania l-a găsit vinovat pentru că a înjunghiat mortal un polițist anul trecut.

Crima s-a petrecut pe pe 31 mai 2024 în Mannheim, un oraș din sud-vestul Germaniei. Inculpatul a atacat cu cuțitul mai mulți protestatari la un miting organizat de grupul anti-islam Pax Europa, notează Reuters.

În urma atacului, șase persoane au fost rănite. Printre cei agresați, s-a numărat și un polițist în vârstă de 29 de ani, care a decedat două zile mai târziu la spital din cauza rănilor suferite. Agresorul a fost oprit după ce a fost împușcat de polițiști.

Inculpatul a fost găsit vinovat pentru alte patru capete de acuzare de tentativă de omor, precum şi de vătămare corporală gravă.

„Dat fiind natura extrem de gravă a infracţiunilor, Sulaiman A. va executa o pedeapsă privativă de libertate pe viață”, se arată în decizia tribunalului.

