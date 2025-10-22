23:30

Potrivit BR24, Bundeswehr-ul (Armata gemană) numește acest exercițiu un „test de stres”. Exercițiul are scopul de a exersa scenariul alianței NATO după ce o țară NATO a fost invadată.

Peste 800 de soldați se antrenează în zonă

Peste 800 de soldați și personal din Bundeswehr din 14 organizații civile de salvare și agenții de securitate sunt implicați, inclusiv poliția, Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic (THW), serviciile de salvare și departamentul de pompieri.

Scopul este de a instrui cooperarea dintre forțele militare și cele civile.