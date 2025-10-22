Prima pagină » Știri externe » Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență

22 oct. 2025, 22:22, Știri externe
Actualizări
23:30

UPDATE. Armata germană numea exercițiul „test de stres”. Exersa scenariul de după o potențială invazie a unei țări NATO

Potrivit BR24, Bundeswehr-ul (Armata gemană) numește acest exercițiu un „test de stres”. Exercițiul are scopul de a exersa scenariul alianței NATO după ce o țară NATO a fost invadată.

Peste 800 de soldați se antrenează în zonă

Peste 800 de soldați și personal din Bundeswehr din 14 organizații civile de salvare și agenții de securitate sunt implicați, inclusiv poliția, Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic (THW), serviciile de salvare și departamentul de pompieri.

Scopul este de a instrui cooperarea dintre forțele militare și cele civile.

23:17

UPDATE. Potrivit BILD, Armata germană se antrena pentru situații de urgență

Înainte de incidentul grav, soldații armatei germane se antrenau miercuri în spații publice pentru situații de urgență. Aproximativ 500 de soldați se pregăteau pentru un scenariu de apărare în jurul Münchenului. Exercițiul a fost numit „Marshal Power 2025”.

Conform unui comunicat al Bundeswehr,  redat de BILD, poliția militară desfășoară unul dintre cele mai ample și complexe exerciții din ultimii ani.

Aceștia și-au antrenat interacțiunile cu serviciile civile de urgență: împreună cu aproximativ 300 de ofițeri de poliție, pompieri și salvatori, au repetat o situație de urgență.

23:12

UPDATE. Autoritățile au blocat toată zona

Ziarele din regiune relatează atmosfera.

O confuzie fatală provoacă haos în Erding

°Drumurile din jurul locului incidentului au fost închise, iar șoferii au rămas blocați în trafic. Antrenamentul de fotbal de pe stadionul Sepp Brenninger din Altenerding a fost întrerupt. Jucătorilor li s-a ordonat să meargă la vestiare pentru siguranță și au rămas acolo. Toate sesiunile de antrenament ulterioare au fost anulate. Zona din jurul Altenerdingului, în special sediul clubului și terenurile de sport, a fost complet izolată. „Nu poți intra sau ieși”, a relatat un martor ocular” – ziarul Münchner Merkur.

22:53

UPDATE: Se fac investigații

Când ofițerii de poliție au ajuns la fața locului, situația a devenit dramatică. Potrivit ziarului, soldații care participau la exercițiu ar fi putut crede că ofițerii de poliție care au apărut făceau parte din exercițiul de antrenament.

Această eroare fatală de judecată a dus la un schimb de focuri între ambele părți. Vecinii au auzit mai multe împușcături. Incidentul periculos s-a soldat cu rănirea a două persoane. Conform rapoartelor inițiale, un soldat a suferit o zgârietură la față. Circumstanțele exacte ale incidentului sunt încă investigate.

22:52

UPDATE: Noi detalii despre incidentul armat Poliția germană vs Armata germană

Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, în jurul orei 17:00, în Altenerding, o zonă din Erding.

Locuitorii au observat mai multe persoane în uniforme de camuflaj alergând pe un câmp de la marginea orașului, înarmate cu arme lungi. Locuitorii au anunțat imediat poliția, considerând situația amenințătoare.

Ceea ce au sunat nu știau era că era vorba de un exercițiu obișnuit al poliției militare, desfășurat de Forțele Armate Germane (Bundeswehr). Soldații efectuau o sesiune de antrenament în cadrul exercițiului major „Marshal Power”, care are loc în sudul Bavariei până la sfârșitul lunii.

22:52

UPDATE: Două persoane rănite

Două persoane ar fi fost rănite. Un soldat a suferit o zgârietură pe față în urma incidentului armat.

O operațiune majoră a poliției și a salvării este în plină desfășurare în prezent la Ering (Bavaria, Germania), transmite BILD. Un accident grav a avut loc în timpul unui exercițiu al Armatei Germane. Poliția și Armata s-ar fi atacat reciproc, cu muniție reală, din greșeală.

Numeroase echipe de intervenție, inclusiv pompieri, se află la fața locului. Un elicopter al forțelor armate a înconjurat zona.

Potrivit Bild ,poliția militară Bundeswehr desfășura un exercițiu. Locuitorii au sunat la numărul de urgență și au raportat că „persoane mascate cu puști pândeau în jurul hambarelor – ceea ce a determinat poliția de stat să emită o alertă la scară largă”.

„Incredibil: Când ofițerii alertați au ajuns la fața locului, poliția militară a crezut, se pare, că și aceasta făcea parte din exercițiu și a tras cu muniție de antrenament asupra polițiștilor aflați în vecinătatea unui șantier de construcții. La rândul său, poliția a tras cu muniție reală, rănind un soldat din Bundeswehr (Armata germană).

Din fericire, soldatul nu a fost rănit grav: conform informațiilor BILD, acesta a suferit o zgârietură la față și a fost transportat la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Se spune că poliția știa despre exercițiu, scriu jurnaliștii Germani. BILD a aflat că și ofițeri de poliție ar fi fost implicați în exercițiu. Nu este clar de ce poliția statală din Erding nu știa nimic despre acest lucru. Traficul a fost închis în jurul locului accidentului.

Pentru BILD, Poliția deocamdată nu poate să confirme incidentul șocant. Sunt așteptate detalii suplimentare

Sursa Foto: BILD

