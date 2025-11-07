Prima pagină » Știri externe » Incidente grave la Filarmonica din Paris. Un concert susținut de Orchestra din Israel a fost întrerupt de fumigene și ciocniri între spectatori

07 nov. 2025, 12:56, Știri externe
Concertul Orchestrei Filarmonice din Israel, la Filarmonica din Paris, a fost întrerupt de trei ori, seara trecută, relatează BFMTV. Mai multi indivizi au aruncat fumigene în încercarea de a întrerupe evenimentul.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată cum bombe fumigene au fost aruncate pe scenă, de un grup de indivizi, iar sala începe să se umple de fum și de țipete. În public au izbucnit ciocniri între spectatori și cei responsabili de perturbări. Unul dintre indivizi, care se pregătea să arunce o bombă fumigenă, este pus la pământ de spectatori.

Sursa: X/@aurelieweizmann

Filarmonica din Paris a declarat că „în trei rânduri, deținătorii de bilete au încercat să perturbe concertul în diverse moduri, inclusiv de două ori folosind bombe fumigene. Alți spectatori au intervenit, iar apoi au urmat ciocniri ”.

Sursa: X/@aurelieweizmann

„Persoanele care au făcut scandal au fost îndepărtate, iar concertul, care fusese întrerupt, a fost reluat și încheiat pașnic ”, a continuat Filarmonica.

Patru persoane, trei femei și un bărbat, au fost reținute în urma evenimentelor care au avut loc joi seară la Filarmonica din Paris, a transmis BFMTV.

Trei au fost reținuți pentru „participarea la un grup cu intenția de a comite acte de violență sau vandalism”. Ultimul a fost reținut pentru „organizarea unei demonstrații nedeclarate”.

Pe X, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a mulțumit polițiștilor care au permis „arestarea rapidă a mai multor autori ai tulburărilor grave”.

Conducerea Filarmonicii din Paris „condamnă ferm incidentele grave” care au avut loc în sala sa de concerte și deplânge punerea în pericol a publicului, personalului și artiștilor. Instituția a anunțat că va depune o plângere.

Președintele CRIF (Consiliul Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța) și-a exprimat „imensa emoție” aseară la X și a cerut „sancțiuni exemplare”. Vineri dimineață, la BFMTV, Yonathan Arfi a denunțat „o amenințare la adresa pluralismului, în dezbaterea noastră publică”.

„Dacă acceptăm aceste întreruperi ale evenimentelor culturale, cred că democrația noastră este cea care slăbește”, a reacționat el.

În ultimele zile, controversele din jurul concertului s-au intensificat, activiștii pro-palestinieni cerând anularea acestuia, în timp ce sindicatul CGT-Spectacle a cerut ca Filarmonica să „reamintească publicului acuzațiile extrem de grave la adresa liderilor” Israelului, în special în ceea ce privește războiul din Gaza.

Orchestra Filarmonică din Israel este condusă de dirijorul israelian Lahav Shani, în vârstă de 36 de ani.

În septembrie, Orchestra Filarmonică din München a fost eliminată din programul unui festival belgian unde urma să concerteze sub conducerea tânărului dirijor israelian. În urma acestei anulări, cancelarul german Friedrich Merz a denunțat „otrava antisemitismului”, atransmis Tf1 Info.

