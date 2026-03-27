Inocența unui copil în fața războiului din Iran: imaginea care nu mai are nevoie de cuvinte

Un videoclip apărut recent din Iran surprinde un contrast care tulbură mai mult decât orice imagine de pe front: o fetiță care se joacă liniștită pe un leagăn, în timp ce, în spatele ei, coloane groase de fum negru se ridică spre cer după un atac militar.

Inocență în mijlocul haosului

Imaginile vin din orașul Bandar Abbas, situat în apropierea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai tensionate zone ale momentului. În prim-plan, o copilă se leagănă, cu o liniște dezarmantă. În fundal, însă, lovește realitatea: fum dens se ridică dintr-o bază navală lovită recent.

Fetița pare complet ruptă de ceea ce se întâmplă în jur. Nu fuge, nu se ascunde, nu înțelege pericolul. Se joacă. Exact cum ar trebui să facă orice copil. Tocmai această normalitate face scena atât de greu de privit.

Videoclipul a devenit rapid viral pentru că surprinde un adevăr incomod: războaiele nu distrug doar infrastructură sau echilibre geopolitice. Ele pătrund în cele mai intime spații ale vieții, acolo unde ar trebui să existe siguranță și liniște.

Decizie controversată: copii implicați în efortul de război

În același timp, din Iran vin informații care amplifică îngrijorarea. Potrivit declarațiilor oficiale ale Gărzii Revoluționare, copii de la vârsta de 12 ani pot fi implicați în activități de sprijin pentru război, precum patrule, puncte de control sau logistică, conform NDTV.com.

Inițiativa, denumită „Pentru Iran”, a fost justificată prin faptul că tot mai mulți minori s-ar fi oferit voluntar.

Rahim Nadali, oficial cultural al Gărzii Revoluționare din Teheran, a declarat la televiziunea de stat că inițiativa „Pentru Iran” recrutează participanți pentru activități precum patrule, puncte de control și logistică. Potrivit acestuia, pragul de vârstă a fost redus după ce tot mai mulți minori și-ar fi exprimat dorința de a se implica.

Măsura a reaprins îngrijorările organizațiilor pentru drepturile omului, care acuză de ani de zile autoritățile iraniene de abuzuri împotriva minorilor. Centrul pentru Drepturile Omului din Iran susține că peste 200 de copii au fost uciși în timpul protestelor din 2026.

De asemenea, organizații precum Amnesty International și Human Rights Watch au documentat cazuri în care minori au fost împușcați, reținuți sau abuzați în timpul manifestațiilor, acuzând forțele de ordine că au folosit forță letală împotriva copiilor, încălcând legislația internațională.

180 de copii au fost uciși în atacul asupra unei școli primare din Iran

Pe 28 februarie 2026, în prima dimineață a Operațiunii Epic Fury, forțele americane au bombardat școala primară Shajareh Tayyebeh din Minab, sudul Iranului, lovind clădirea de cel puțin două ori în timpul orelor de curs.

Între 175 și 180 de persoane și-au pierdut viața, majoritatea fiind fete între 7 și 12 ani. Școala fusese clasificată ca facilitate militară într-o bază de date care nu reflecta transformarea sa într-o unitate educațională.

