Culmea progresului. Roboți construiți cu ajutorul inteligenței artificiale. Forma ciudată îi ajută să se adapteze la orice teren

Cercetătorii de la Universitatea Northwestern au creat o nouă clasă de roboți numiți metamașini cu picioare. Aceștia au fost proiectați cu ajutorul inteligenței artificiale, sunt formați din mai multe module care se pot monta în diferite configurații și sunt extrem de rezistenți.

Spre deosebire de roboții tradiționali, care nu mai pot fi utilizați dacă își pierd o componentă, aceste metamașini pot funcționa chiar dacă sunt desfăcute în două deoarece fiecare componentă are propria baterie și propriul sistem de gândire. Mai mult, modulele robotului se pot reconfigura singure pentru a-și menține mobilitatea.

În loc să fie proiectați de oameni, formele roboților au „evoluat” din simulările realizate de inteligența artificială, care a testat miliarde de variante pentru a găsi cele mai eficiente forme de deplasare.

Sursă video: YouTube/Northwestern University

