AI nu a fost responsabil pentru atacul asupra școlii din Iran: deciziile umane au provocat tragedia

Atacul asupra școlii primare Shajareh Tayyebeh din Minab, Iran, a ucis aproape 180 de persoane, majoritatea fete între 7 și 12 ani. În centrul dezbaterilor mediatice s-a aflat un chatbot, dar anchetele arată că responsabilitatea reală revine deciziilor și sistemelor umane care au permis tragedia, conform materialului publicat de The Guardian.

Atacul și victimele

Pe 28 februarie 2026, în prima dimineață a Operațiunii Epic Fury, forțele americane au bombardat școala primară Shajareh Tayyebeh din Minab, sudul Iranului, lovind clădirea de cel puțin două ori în timpul orelor de curs.

Între 175 și 180 de persoane și-au pierdut viața, majoritatea fiind fete între 7 și 12 ani. În zilele următoare, presa internațională s-a concentrat pe rolul chatbotului Claude în alegerea țintei, ignorând sistemul real folosit pentru planificarea atacului: Maven, dezvoltat de Palantir Technologies, care combină imagini satelitare, date senzoriale și informații de semnale pentru a identifica și executa țintele militare.

Eșecul sistemelor și responsabilitatea umană

Școala fusese clasificată ca facilitate militară într-o bază de date care nu reflecta transformarea sa într-o unitate educațională. Maven, conceput să accelereze lanțul decizional, a funcționat fără intervenție judicioasă a oamenilor. Obsesia pentru tehnologie și viteza în luarea deciziilor au eclipsat verificarea critică, transformând o eroare într-o tragedie.

Lecții istorice: Vietnam și Operation Igloo White

Paradoxul nu este nou. La sfârșitul anilor 1960, SUA s-au confruntat cu probleme similare în Vietnam. Operațiunea Igloo White, un program de un miliard de dolari pe an, a plasat 20.000 de senzori acustici și seismici de-a lungul traseului Ho Chi Minh.

Senzorii trimiteau date către avioane și calculatoare IBM 360 pentru a ghida atacurile aeriene asupra convoaielor. Sistemul detecta vibrații, dar nu putea diferenția un camion de un car cu boi. Nord-vietnamezii au păcălit sistemul cu înregistrări și animale.

Aeronava a raportat 46.000 de camioane distruse, depășind estimările reale. Un exemplu de „tehnologie care măsoară doar propria performanță”.

Historianul Bernard Nalty a descris calculul victimelor ca „o metafizică mai degrabă decât matematică”.

Michael Sherry și William Thomas arată că logica de măsurarea și optimizarea fără a verifica efectul real există de decenii, încă din doctrina bombardamentelor precise din al Doilea Război Mondial. 

Fricțiunea, cum spunea Carl von Clausewitz, rămâne locul unde se formează judecata. Comprimarea lanțului decizional elimină fricțiunea și poate transforma eroarea în catastrofă.

Citește și

FLASH NEWS Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
12:58
Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
POLITICĂ Rezoluție istorică adoptată la ONU. Sclavia africană declarată „cea mai gravă crimă împotriva umanității”. Cum a votat România
11:50
Rezoluție istorică adoptată la ONU. Sclavia africană declarată „cea mai gravă crimă împotriva umanității”. Cum a votat România
APĂRARE Armata SUA ridică vârsta de recrutare la 42 de ani. Schimbări majore pentru înrolarea noilor recruți în contextul escaladării războiului din Orient
11:20
Armata SUA ridică vârsta de recrutare la 42 de ani. Schimbări majore pentru înrolarea noilor recruți în contextul escaladării războiului din Orient
INEDIT Satul din Spania care te plătește cu 15.000 de euro să te muți în el
11:01
Satul din Spania care te plătește cu 15.000 de euro să te muți în el
ULTIMA ORĂ Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin
10:29
Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin
ANALIZA de 10 Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
10:00
Trump luptă pe două fronturi în Iran. „Dacă nu reușește să câștige, riscă să transforme succesul militar într-un eșec strategic cu consecințe pe termen lung”
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
O regiune ignorată a creierului ar putea ascunde cheia forței la bătrânețe

