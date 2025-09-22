Prima pagină » Știri externe » Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii

22 sept. 2025, 17:55, Știri externe
Liderii arabi și musulmani au convocat o întâlnire cu președintele Donald Trump în vederea lansării unei forțe internaționale de stabilizare, mandatată de ONU, în Fâșia Gaza. Tot mai mulți lideri politici mondiali au început să recunoască Palestina ca stat.

Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei ca stat. Franța s-a alăturat Marii Britanii, Canadei și Australiei în recunoașterea Palestinei ca stat, potrivit The Guardian.

Propunerea liderilor arabi include o forță cu mandat ONU

Propunerea, care urmează să fie aprobată luni la o conferință ONU pe tema statalității Palestinei, prevede o forță cu mandat ONU pentru a asigura securitatea în Gaza, precum și pentru a supraveghea dezarmarea Hamas și pentru a ajuta la instruirea unei forțe de poliție a Autorității Palestiniene (AP).

Liga Arabă a declarat în iulie că Hamas nu trebuie să mai aibă niciun rol în guvernare, puterea urmând să fie transferată către o AP aleasă prin vot pentru a administra Gaza, Cisiordania și Ierusalimul de Est. În consecință, Hamas ar fi obligată să predea armele autorității.

Întâlnirea cu Trump, programată după discursul său la Adunarea Generală a ONU, înseamnă cel mai direct contact dintre Casa Albă și statele arabe pe tema planurilor de după încetarea focului în Gaza. Se așteaptă ca președintele SUA să se întâlnească cu lideri din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Qatar și Arabia Saudită.

De notat în context că acțiunile președintelui nu par să împărtășească abordarea statelor din Golf, potrivit cărora AP este o alternativă viabilă la Hamas sau, mai mult, ar trebui considerată partener pentru pace. Trump a impus sancțiuni oficialilor Autorității Palestiene și i-a interzis lui Mahmoud Abbas, liderul în vârstă de 89 de ani, să vină la New York pentru a vorbi la ONU.

Obiectivul vizat de liderii arabi în legătură cu Trump

Liderii arabi văd întâlnirea ca pe o șansă de a-l determina pe Trump să clarifice dacă sprijină propunerile Ligii Arabe pentru viitorul Gazei sau chiar o variantă prezentată de un grup de lucru condus de Tony Blair, fostul premier britanic, și Jared Kushner, ginerele președintelui.

Niciunul dintre planurile de reconstrucție nu prevede expulzarea în masă a palestinienilor – o propunere pe care Trump a părut, totuși, să o susțină. Planul Blair nu susține în mod clar AP ca administrator pe termen lung al Gazei. Statele arabe se așteaptă să insiste că nu vor participa la nicio forță internațională decât dacă AP reformată primește un rol viitor. De asemenea, acestea doresc o foaie de parcurs către o soluție cu două state, care să excludă noi colonii israeliene sau anexarea Cisiordaniei.

AP, care exercită o guvernare civilă limitată în Cisiordania ocupată de Israel și a fost alungată din Gaza de Hamas în anul 2007, a declarat că este pregătită să administreze Gaza și Cisiordania cu sprijin internațional.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv

Tony Blair și ginerele lui Trump, prezenți la Casa Albă pentru discuții despre un PLAN pentru Gaza după război

