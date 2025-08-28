Tony Blair și ginerele lui Trump, prezenți la Casa Albă pentru discuții despre un PLAN pentru Gaza după război

Fostul prim-ministru britanic Tony Blair a participat miercuri la o reuniune organizată de președintele SUA Donald Trump la Casa Albă cu privire la un plan pentru Gaza după încheierea conflictului dintre Israel și Hamas, au declarat surse la curent cu chestiunea.

Jared Kushner, ginerele lui Trump și fost consilier al acestuia în primul mandat, și Steve Witkoff, emisarul președintelui, au fost prezenți la ședință, precum și alți consilieri de vârf ai Administrației Trump, a declarat una dintre surse.

Întâlnirea din Biroul Oval a durat mai mult de o oră. Nu există informații clare despre ce ar implica planul discutat.

Kushner i-a consiliat pe oficialii Administrației cu privire la problemele din Orientul Mijlociu de când Trump s-a întors în funcție în ianuarie. El nu deține un rol oficial în interiorul Casei Albe.

Unul dintre domeniile pe care Kushner le-a discutat cu oficialii actuali ai Administrației este ce se va întâmpla cu Gaza odată ce războiul se va încheia, a spus una dintre surse.

Puține informații despre planul lui Trump privind Gaza

Witkoff dezvăluise planurile pentru întâlnire într-un interviu la Fox News cu o seară mai înainte. El a spus că președintele va prezida adunarea pentru a discuta un plan pentru Gaza după încheierea războiului.

„Este un plan foarte cuprinzător pe care îl punem la punct a doua zi și cred că mulți oameni vor fi – vor vedea cât de robust este și cât de bine intenționat este”, a spus Witkoff. „Și reflectă motivele umanitare ale președintelui Trump aici”.

Informațiile despre contururile planului lui Trump privind Gaza sunt puține, inclusiv despre modul în care va fi reconstruită Fâșia și cine va guverna teritoriul.

SUA și Israelul au declarat că Hamas nu va mai putea controla Gaza odată ce războiul se va încheia, lăsând deschisă întrebarea cine va asigura securitatea și serviciile de bază.

Președintele însuși a oferit puține detalii despre viziunea sa pentru Gaza, în afară de propunerea pe care a lansat-o în februarie ca SUA să preia Gaza, să îndepărteze locuitorii și să reamenajeze zona ca o „Rivieră a Orientului Mijlociu”.

Ideea a provocat șoc când Trump a dezvăluit-o, în timpul unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar în lunile care au urmat a mai fost menționată din nou doar foarte rar.

Jared Kushner, ginerele președintelui, care a fost negociator-șef pentru Orientul Mijlociu în primul mandat al lui Trump și a construit relații profunde cu liderii din Orientul Mijlociu, i-a consiliat în mod neoficial pe oficialii Administrației cu privire la negocierile cu liderii arabi înainte de vizita președintelui în Orientul Mijlociu din mai.

Kushner este, de asemenea, apropiat de Netanyahu, cu care are legături de familie strânse, care datează de zeci de ani.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”