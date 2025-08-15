Alaska se ridică împotriva Rusiei: PROTEST pro-ucrainean organizat înaintea summitului Trump-Putin!

Primire „specială” pentru Vladimir Putin în Alaska: zeci de manifestanți pro-ucraineni au ieșit în stradă la Anchorage, înaintea summit-ului programat între președintele american Donald Trump și liderul Rusiei.

Informația a fost făcută publică de publicația The Kyiv Independent.

„Alaska este alături de Ucraina”

„Se întâmplă chiar acum: un miting pro-ucrainean important în Anchorage, înaintea întâlnirii Trump–Putin”, a transmis pe platforma X un jurnalist aflat la fața locului.

Participanții au afișat bannere cu mesaje precum „Ucraina și Alaska – niciodată din nou rusește”, „Putin nu se va opri la Ucraina” și „Alaska este alături de Ucraina”.

Summitul de vineri are loc pe fondul eforturilor intensificate ale Washingtonului de a media un acord de pace între Kiev și Moscova.

În timp ce protestele se desfășurau în Alaska, presa de stat de la Moscova a relatat că Vladimir Putin se află în orașul Magadan, în Extremul Orient rus. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, liderul rus urmează să aibă întâlniri cu oficiali locali și să viziteze o instalație industrială înainte de a zbura către Anchorage, unde reprezentanții săi au sosit încă de joi.

De la Washington, Casa Albă a transmis că președintele Trump „preferă diplomația” în abordarea crizei, dar nu exclude întărirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei dacă negocierile nu avansează.

„Există sancțiuni și multe alte măsuri pe care președintele le poate folosi, dacă va fi nevoie. Nu că și-ar dori… însă diplomația și negocierea au fost întotdeauna calea preferată”, a declarat pe 14 august secretarul de presă Karoline Leavitt.

Sursă video: Antena 3 CNN

