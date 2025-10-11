Invazie extraterestră așteptată anul acesta. Pe ce data ar trebui să vină și cine propaga Teoria Venirii

Lumea se află în pragul a ceea ce teoreticienii conspirației și astronomii amatori numesc cel mai semnificativ eveniment din istoria omenirii. Cu doar câteva zile înainte de noiembrie 2025, speculațiile despre o iminentă invazie extraterestră au atins cote maxime pe platformele de socializare, pe canalele de știri și în comunitățile științifice din întreaga lume.

În timp ce scepticii resping aceste afirmații ca fiind panică nefondată, unii indică dovezi tot mai numeroase care sugerează că ceva extraordinar s-ar putea apropia de Pământ.

Originile acestei numărători inverse se datorează unei convergențe de observații astronomice neobișnuite. Mai multe observatoare spațiale au detectat semnale electromagnetice inexplicabile despre care unii cercetători cred că ar putea comunicare extraterestră. Aceste semnale, spre deosebire de orice s-a înregistrat anterior, prezintă tipare care sugerează un design inteligent, mai degrabă decât un zgomot cosmic aleatoriu.

Obiectele interstelare care intră în sistemul nostru solar au prezentat traiectorii care sfidează modelele gravitaționale convenționale. Oamenii de știință care urmăresc aceste anomalii au observat schimbări de viteză și corecții de curs pe care resturile spațiale naturale pur și simplu nu le pot produce fără propulsie externă.

Între 1 și 7 octombrie, sondele ExoMars Trace Gas Obiter (TGO) și Mars Express, ce aparțin de ESA și-au îndreptat privirea spre cometa interstelară 3I/ATLAS. Cele două orbitare marsiene, care au avut cea mai apropiată vedere dintre toate sondele ESA. În momentul apropierii lor maxime față de Planeta Roșie, pe 3 octombrie, obiectul interstelar se afla la circa 30 de kilometri de ele.

Cometa interstelară 3I/ATLAS, observată cu ajutorul sondelor care aparțin de ESA

Fiecare sondă s-a folosit de propria sa cameră dedicată pentru a supraveghea trecerea cometei. Ambele camere sunt concepute special pentru a fotografia suprafața luminoasă a lui Marte, aflată la câteva sute până la câteva mii de kilometri dedesubt.

Astronomii amatori înarmați cu telescoape de uz casnic raportează observarea unor obiecte inexplicabile pe orbita Pământului, care nu corespund sateliților înregistrați sau resturilor spațiale cunoscute.

ExoMars TGO a surprins seria de imagini prezentate cu ajutorul sistemului său de imagistică de suprafață color și stereo (CaSSIS). Cometa 3I/ATLAS este punctul alb ușor neclar care se mișcă în jos, în apropierea centrului imaginii. Acest punct reprezintă centrul cometei, care cuprinde nucleul său stâncoasă-ghețată și coma înconjurătoare.

CaSSIS nu a putut distinge nucleul de comă, deoarece 3I/ATLAS era prea departe. Imaginarea acestui nucleu de un kilometru în diametru ar fi fost la fel de imposibilă, ca o comparație, cum ai vedea un telefon mobil pe Lună de pe Pământ.

Nick Thomas, cercetătorul principal al camerei CaSSIS, explică: „Aceasta a fost o observație foarte dificilă pentru instrument. Cometa este de aproximativ 10.000 până la 100.000 de ori mai slabă decât ținta noastră obișnuită.”

3I/ATLAS nu s-a dezvăluit încă în imaginile Mars Express, parțial pentru că acestea au fost realizate cu un timp de expunere de doar 0,5 secunde (limita maximă pentru Mars Express), comparativ cu cinci secunde pentru ExoMars TGO.

Oamenii de știință vor continua să analizeze datele de la ambele nave spațiale, inclusiv prin combinarea mai multor imagini de pe Mars Express pentru a vedea dacă pot identifica cometa slab vizibilă.

Ce urmează?

Oamenii de știință vor continua să analizeze datele în următoarele săptămâni și luni pentru a încerca să afle mai multe despre ce este alcătuit 3I/ATLAS și cum se comportă pe măsură ce se apropie de Soare.

