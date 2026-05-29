A murit Sanda Țăranu, o emblemă a Televiziunii Române. Jurnalista avea 87 de ani

Ruxandra Radulescu
A murit Sanda Țăranu, o emblemă legendară a Televiziunii Românești, la venerabila vârstă de 87 de ani. S-a stins din viață după o patru decenii pe micul ecran.

Vestea tristă a fost transmisă de familie, în exclusivitate pentru Oficiul de Știri.

Sanda Țăranu rămâne un model de rafinament și noblețe sufletească pentru numeroase generații de români.

„Cu profundă durere anunțăm plecarea dintre noi a Sandei Țăranu, una dintre cele mai iubite și respectate personalități ale Televiziunii Române.
„Adevărata noblețe se vede în bunătatea cu care atingi sufletele oamenilor.” Sanda Țăranu a întruchipat această noblețe prin fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare apariție a sa.
Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, Sanda Țăranu, a fost o emblemă a Televiziunii Române, definiția rafinamentului și a eleganței.”, transmite familia pentru Oficiul de Știri.

Unde va fi înmormânată celebra crainică TV

Potrivit familiei, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu data de 30 mai 2026, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra din București.

Programul anunțat de familie este următorul:

30 mai 2026, ora 15:00 – depunerea pentru ultimul omagiu;
31 mai 2026, ora 12:00 – slujba de priveghi;
1 iunie 2026, ora 11:00 – ceremonia de înmormântare.
„Astăzi nu ne luăm rămas-bun de la o stea care apune, pentru că steaua ei nu va apune niciodată. Va continua să lumineze prin amintirea sa, prin modelul de profesionalism pe care l-a oferit și prin eleganța care a inspirat atâtea generații. Lumina ei va dăinui în recunoștință, în respect și în nemurire.
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun o pot face începând de mâine, 30.05.2026, de la ora 15:00, la Biserimca Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra, Șoseaua Pantelimon nr. 131.
Slujba de priveghi va avea loc duminică, 31.05.2026, la ora 12:00, iar ceremonia de înmormântare se va desfășura luni, 01.06.2026, la ora 11:00″, mai transmite familia.

