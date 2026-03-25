Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică

Iran a emis o bancnotă de 10 milioane de riali, echivalentă cu aproximativ 6,56 euro, marcând cea mai mare valoare nominală din istoria țării. Decizia a fost luată din cauza inflației (47,5% anual) cauzată de războiul cu Statele Unite și Israelul, lucru care a intensificat cererea de numerar, conform News.ro.

Bancnota este bordo deschisă, cu Moscheea din Isfahan pe față și citadela Bam pe verso, și a fost pusă în circulație de bănci la mijlocul lunii martie.

De ce a fost nevoie de această bancnotă

Scăderea dramatică a rialului, aproape 97% față de dolar și euro, a făcut ca tranzacțiile zilnice să fie complicate. Pentru a simplifica operațiunile financiare, guvernul a adoptat o lege de ștergere a ultimelor patru zerouri. Astfel, pe bancnota de 10 milioane de riali figurează „1.000” cu majuscule pe față, iar valoarea completă este indicată pe verso într-o nuanță mai deschisă.

Bancnotele de un milion de riali emise anterior nu mai erau suficiente pentru nevoile curente ale populației, afectată de prețuri în creștere și instabilitate economică.

Creșteri salariale și sociale

Pe fondul inflației galopante și al nemulțumirilor sociale, Ministerul Muncii a majorat salariul minim cu 60%, de la 103 milioane la 166 milioane de riali pe lună (109 euro), iar guvernul a anunțat majorări similare pentru alocațiile familiale.

Aceste măsuri vin după proteste de amploare din decembrie și ianuarie, declanșate inițial de creșterea costului vieții și apoi transformate în contestări ale regimului, reprimate violent de autorități.

Tensiunile militare cu Statele Unite și Israel au intensificat temerile privind tranzacțiile electronice și accesul la numerar, făcând populația să prefere lichiditățile.

În același timp, economia iraniană, afectată de sancțiuni și presiuni externe, se confruntă cu o devalorizare masivă a monedei și inflație persistentă.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere
20:14
Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere
FLASH NEWS Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile
19:33
Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile
FLASH NEWS Iranul confirmă că a primit planul de pace trimis de Statele Unite, dar îl numește „maximalist și nerezonabil”
17:48
Iranul confirmă că a primit planul de pace trimis de Statele Unite, dar îl numește „maximalist și nerezonabil”
FLASH NEWS Viktor Orbán îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul politic înaintea alegerilor, după ce președintele SUA i-a îndemnat pe maghiari să iasă la vot
17:20
Viktor Orbán îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul politic înaintea alegerilor, după ce președintele SUA i-a îndemnat pe maghiari să iasă la vot
FLASH NEWS 🚨 Summitul Melaniei Trump, ziua a doua: Briggite Macron o contrazice pe Prima Doamnă a SUA în privința I.A.”Sunt îngrijorată”
17:16
🚨 Summitul Melaniei Trump, ziua a doua: Briggite Macron o contrazice pe Prima Doamnă a SUA în privința I.A.”Sunt îngrijorată”
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit / Adoptarea, amânată pentru joi
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
UPDATE. Curtea Supremă de Justiție a suspendat activitatea Comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea legilor Justiției. Care este motivul
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Un mesaj uluitor a fost găsit într-o muniție de praștie veche de 2.000 de ani
Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotic. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
20:29
Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotic. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
FLASH NEWS Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
20:24
Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
20:06
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
CINEMA Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…”
20:06
Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…”
SCANDALOS Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
19:44
Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
ARTĂ România strălucește la Art Rotterdam 2026: Trei galerii românești expun lucrări contemporane inovatoare
19:22
România strălucește la Art Rotterdam 2026: Trei galerii românești expun lucrări contemporane inovatoare

Cele mai noi

Trimite acest link pe