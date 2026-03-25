Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică

Iran a emis o bancnotă de 10 milioane de riali, echivalentă cu aproximativ 6,56 euro, marcând cea mai mare valoare nominală din istoria țării. Decizia a fost luată din cauza inflației (47,5% anual) cauzată de războiul cu Statele Unite și Israelul, lucru care a intensificat cererea de numerar, conform News.ro.

Bancnota este bordo deschisă, cu Moscheea din Isfahan pe față și citadela Bam pe verso, și a fost pusă în circulație de bănci la mijlocul lunii martie.

De ce a fost nevoie de această bancnotă

Scăderea dramatică a rialului, aproape 97% față de dolar și euro, a făcut ca tranzacțiile zilnice să fie complicate. Pentru a simplifica operațiunile financiare, guvernul a adoptat o lege de ștergere a ultimelor patru zerouri. Astfel, pe bancnota de 10 milioane de riali figurează „1.000” cu majuscule pe față, iar valoarea completă este indicată pe verso într-o nuanță mai deschisă.

Bancnotele de un milion de riali emise anterior nu mai erau suficiente pentru nevoile curente ale populației, afectată de prețuri în creștere și instabilitate economică.

Creșteri salariale și sociale

Pe fondul inflației galopante și al nemulțumirilor sociale, Ministerul Muncii a majorat salariul minim cu 60%, de la 103 milioane la 166 milioane de riali pe lună (109 euro), iar guvernul a anunțat majorări similare pentru alocațiile familiale.

Aceste măsuri vin după proteste de amploare din decembrie și ianuarie, declanșate inițial de creșterea costului vieții și apoi transformate în contestări ale regimului, reprimate violent de autorități.

Tensiunile militare cu Statele Unite și Israel au intensificat temerile privind tranzacțiile electronice și accesul la numerar, făcând populația să prefere lichiditățile.

În același timp, economia iraniană, afectată de sancțiuni și presiuni externe, se confruntă cu o devalorizare masivă a monedei și inflație persistentă.

