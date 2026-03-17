Planeta arde și Trump vorbește de golf cu premierul Irlandei: „Aveți cele mai bune terenuri de golf din lume”

În cadrul întâlnirii de marți dintre Donald Trump și prim-ministrul irlandez Micheál Martin, președintele american nu a ratat ocazia să vorbească și despre sportul său preferat: golful, un punct central al întâlnirii bilaterale.

Donald Trump a confirmat cu această ocazie că intenționează să viziteze Irlanda în această vară la resortul său de golf, unde președintele american deține Trump International Golf Links & Hotel de la Doonbeg, locul care va găzdui turneul Irish Open. „Toată lumea vrea să fiu acolo”, a spus Trump. „Este o onoare că au ales terenul meu de golf. Ei aleg doar cele mai bune terenuri de golf din lume”.

Trump nu a ratat ocazia de a lăuda calitatea terenurilor de golf din Irlanda care, după părerea acestuia, sunt printre cele mai bune din lume și a folosit acest subiect pentru a sublinia legăturile personale și economice strânse pe care le are cu această țară.

Turneul despre care amintește Donald Trump, Amgen Irish Open, este una dintre cele mai prestigioase competiții de golf din calendarul european, iar anul acesta se va desfășura între 10 și 13 septembrie pe terenul deținut de președintele american în comitatul Clare. Trump a spus că va încerca să participe personal la debutul acestei competiții și a declarat că alegerea terenului său este „o mare onoare”.

