Iranul anunță că a capturat două nave care încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Unde au fost escortate de Gărzile Revoluționare

După ce anterior se anunțase că două nave au fost atacate cu focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz, Garda Revoluționară Iraniană afirmă acum că a capturat „două nave care au „pus în pericol siguranța maritimă” și le-a escortat până la coastele Iranului, relatează NBC News.

Navele MSC Francesca și Epaminodes sunt acuzate că „au pus în pericol securitatea maritimă, operând fără autorizația necesară și manipulând sistemele de navigație”, a declarat Comandamentul Marinei IRGC într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat și de agențiile de știri.

„Navele au fost capturate de Marina Gărzii Revoluționare Islamice și escortate către coastele Iranului”, se precizează în comunicat. „Tulburarea ordinii și a siguranței în Strâmtoarea Ormuz reprezintă linia noastră roșie.”

În comunicat se menționează că nava „Francesca” are legături cu Israelul, fără a se furniza însă dovezi în acest sens.

Anunțul IRGC vine după ce Trump a declarat că menține blocada impusă de SUA asupra Iranului și după ce forțele americane au capturat o navă iraniană în weekend, înainte de a aborda un alt petrolier legat de comerțul cu petrol al Iranului.

Agenția de știri semi-oficială Fars a relatat că nu două, ci trei nave au fost vizate, în această dimineață, de Garda Revoluționară Iraniană

O navă sub pavilion grec, numită Euphoria, este acum blocată pe coastele Iranului, a raportat Fars într-o postare pe Telegram.

Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit, aparținând armatei britanice, a raportat anterior că două nave au fost atacate în strâmtoare.

