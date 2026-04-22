UE rămâne divizată în privința impunerii de sancțiuni împotriva Israelului, în ciuda faptului că unele state membre critică această țară pentru situația dificilă din Gaza și conflictul din Liban. Potrivit The Guardian, miniștrii de externe ai UE au respins solicitările inițiate de Spania, Irlanda și Slovenia de a pune capăt acordurilor comerciale preferențiale cu Israelul.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat că propunerile privind suspendarea parțială a acordului de asociere UE-Israel rămân în discuție, dar că, pentru a intra în vigoare, acestea necesită o schimbare a poziției statelor membre.

După o reuniune a miniștrilor de externe ai UE, care a avut loc marți, ea a declarat reporterilor: „Nu am ajuns la această concluzie astăzi, dar discuțiile vor continua.”

Kallas a respins criticile potrivit cărora abordarea blocului față de Israel sugerează un standard dublu, acuzație adusă de unii membri ai UE.

„O suspendare a acordului de asociere va opri expansiunea (coloniștilor israelieni n.r.) în Cisiordania? Știți că probabil nici acest lucru nu este adevărat.”

În plus, ea a afirmat că UE va extinde restricțiile ample impuse Iranului prin adoptarea unor noi sancțiuni împotriva cetățenilor iranieni implicați în blocarea navigației prin strâmtoarea Ormuz. Ea a precizat că UE intenționează să adopte aceste sancțiuni în luna mai.

În cadrul reuniunii de marți, Irlanda, Spania și Slovenia au insistat ca șefa politicii externe a UE să reia procedura de suspendare parțială a acordului de asociere dintre Israel și UE, propusă în toamna anului trecut, dar care nu a obținut niciodată sprijinul majorității.

Cele trei țări, care au apărat de-a lungul timpului drepturile palestinienilor, i-au adresat o scrisoare lui Kallas săptămâna trecută, în care au descris condițiile „insuportabile” din Gaza, caracterizate de încălcări continue ale armistițiului și de accesul insuficient al ajutorului umanitar, precum și de escaladarea violențelor împotriva palestinienilor din Cisiordania.

José Manuel Albares, ministrul de externe al Spaniei, a declarat marți: „Atâta timp cât Israelul continuă pe calea unui război perpetuu, nu vom putea menține relațiile noastre în același mod.”

Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei – care s-a numărat printre cei mai vocali critici europeni ai războiului purtat de Israel în Gaza – a solicitat UE, la sfârșitul săptămânii trecute, să pună capăt acordului de asociere cu Israelul.

Maxime Prévot, ministrul belgian de externe, a declarat la rândul său: „Era clar că trebuie să ne facem auzite vocile în privința sancțiunilor”, referindu-se la violențele comise de coloniștii din Cisiordania, care au atins „niveluri fără precedent”, precum și la votul parlamentului israelian în favoarea pedepsei cu moartea.

„Există, în mod evident, atacuri grave la adresa principiilor privind drepturile și valorile UE care stau la baza acestui acord”, a declarat el, referindu-se la articolul 2 al pactului UE-Israel.

Kathleen Van Brempt, vicepreședintă belgiană a Parlamentului European și purtătoare de cuvânt a socialiștilor în domeniul comerțului, a declarat că UE își erodează credibilitatea ca apărător al drepturilor omului.

„Eșecul atât al Comisiei Europene, cât și al statelor membre ale UE de a acționa în mod corespunzător, în conformitate cu dreptul internațional, drepturile omului și propriile valori și convingeri, face ca Europa să fie complice la crimele de război și crimele împotriva umanității comise de Israel”, a afirmat ea.

Germania blochează suspendarea acordului

Germania a declarat că propunerea de suspendare a acordului este inadecvată. Johann Wadephul, ministrul de externe, a afirmat: „Trebuie să discutăm cu Israelul despre problemele critice. Acest lucru trebuie să se realizeze printr-un dialog critic și constructiv cu Israelul.”

Acest refuz al Germaniei, practic un veto, împiedică suspendarea acordului, o decizie care necesită unanimitatea celor 27 de state membre.

