Iranul atacă din nou Israelul și amenință cu efecte grave, deși MINIMIZEAZĂ impactul bombardamentelor SUA /Trump, acuzat de încălcarea Constituției

Administrația islamistă de la Teheran a amenințat, duminică, asupra ”efectelor permanente” ale atacurilor Statelor Unite, dar a minimizat eficiența acestora asupra instalațiilor atomice, în timp ce opoziția de la Washington îl acuză pe președintele Donald Trump de încălcarea Constituției.

Statele Unite au bombardat, în cursul nopții, instalațiile nucleare iraniene din Natanz, Isfahan și Fordo. Președintele Donald Trump a afirmat că operațiunea a fost ”un succes militar spectaculos”, cerând Iranului să facă pace ”rapid”, altfel se va confrunta cu noi atacuri.

Fordo is gone.

Presa de stat din Iran a admis că a fost bombardat complexul nuclear Fordo, dar a explicat că uraniul purificat și componentele atomice esențiale fuseseră mutate înaintea bombardamentelor.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a părut să confirme anunțul Teheranului, comunicând că nu a depistat creșteri ale nivelului radiațiilor. Anterior, directorul AIEA, Rafael Grossi, nu excludea posibilitatea ca Iranul să fi mutat stocurile de uraniu purificat.

Nu este clar cum va riposta Iranul, dar regimul islamist a avertizat constant că va ataca bazele americane din Orientul Mijlociu. Până acum, Iranul nu a atacat decât Israelul. Nu este exclus ca Teheranul să riposteze simbolic asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Cel mai probabil, Teheranul va impulsiona grupurile islamiste afiliate – Mișcarea Huthi din Yemen și filialele Hezbollah din Irak, Liban și Siria – să atace obiective americane și israeliene.

Duminică dimineață, Iranul a lansat zeci de rachete spre Israel, fiind lovite zone din Tel Aviv, Ierusalim, Nes Tziona și Haifa. Zeci de persoane au fost rănite.

Sirens in northern Israel as a second wave of Iranian missiles target the territory. pic.twitter.com/D446ypZpJn

🚨🇮🇷 🇮🇱 TEL AVIV RIGHT NOW! pic.twitter.com/lK9LMIk3g4

Teheranul susține că a bombardat Aeroportul din Tel Aviv și ”un laborator israelian de cercetări în domeniul armamentului biologic”. Atacurile iraniene cu rachete balistice s-au soldat până acum cu cel puțin 25 de morți și peste 800 de răniți în Israel.

Tel Aviv is in ash, this is only the beginning. pic.twitter.com/K2asQHRzek

— Syrian Girl (@Partisangirl) June 22, 2025