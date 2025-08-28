Iranul atrage atenția că revenirea inspectorilor AIEA în țară nu înseamnă o cooperare deplină cu comunitatea internațională

Iranul a transmis miercuri că revenirea experților Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în țară nu marchează o reluare completă a cooperării cu comunitatea internațională, pe care a oprit-o în iunie, după atacurile israeliene și americane asupra instalațiilor sale nucleare.

Anunțul vine după ce inspectorii au revenit la instalația nucleară Bushehr din sud-vestul Iranului, a declarat șeful AIEA, Rafael Grossi, aceasta fiind prima vizită de când Teheranul a suspendat cooperarea cu organismul de supraveghere, potrivit France24.

„Nu a fost încă aprobat niciun text final privind noul cadru de cooperare cu AIEA și se fac schimburi de opinii”, a declarat ministrul de Externe, Abbas Araghchi, citat de televiziunea iraniană de stat.

Inspectorii agenției au părăsit Iranul după ce Israelul a lansat o serie de atacuri, pe 13 iunie, lovind instalații nucleare și militare, precum și zone rezidențiale din Iran.

Washingtonul s-a alăturat ulterior atacurilor asupra instalațiilor nucleare de la Fordo, Isfahan și Natanz.

AIEA avertizează că Iranul nu a renunțat la programul său nuclear

Grossi a declarat miercuri că nu deține informații care să indice că Iranul și-a mutat stocurile de uraniu îmbogățit după atacurile israeliene și americane asupra instalațiilor sale nucleare, într-un moment în care agenția pe care o conduce încearcă să reia inspecțiile în această țară.

Grossi a confirmat, de asemenea, că reprezentanții AIEA urmau să inspecteze miercuri centrala nucleară de la Bushehr, singura centrală operațională a Iranului, marcând reluarea evaluărilor după atacurile din iunie. Agenția de știri iraniană IRNA a relatat că o echipă de inspectori ai AIEA a început să monitorizeze schimbarea combustibilului la centrala Bushehr. IRNA l-a citat pe ministrul adjunct de Externe, Kazem Gharibabadi, care a declarat că supravegherea instalației de către organismul de supraveghere, care este operată în comun cu Rusia, a fost coordonată în prealabil cu autoritățile locale și cu Moscova.

Grossi a dat asigurări că agenția continuă să discute cu Teheranul detaliile inspecției obligatorii care trebuie efectuată asupra restului siturilor programului atomic al Iranului.

Sursa foto: Profimedia