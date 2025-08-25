Iranul va relua NEGOCIERILE cu Franța, Germania și Marea Britanie privind programul nuclear/ Întâlnirea va avea loc marți la Geneva

Iranul va relua, marți, la Geneva, discuțiile privind programul său nuclear cu Franța, Marea Britanie și Germania, trei țări care fac parte din acordul din 2015, ce prevede reglementarea activității nucleare.

Noua rundă de negocieri, care urmează uneia anterioare desfășurate în luna iulie la Instanbul, va avea loc „la nivel de miniștri adjuncți de Externe la Geneva”, conform televiziunii iraniene de stat.

Iranul va fi reprezentat de Majid Takh-Ravanchi. Locația unde se vor desfășura negocierile nu a fost specificată.

Franța, Marea Britanie și Germania, alături de China, Rusia și Statele Unite, au ajuns la un acord cu Iranul în 2015, care includea restricții semnificative privind programul său nuclear, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor ONU. Washingtonul a decis să se retragă în 2018, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump. Teheranul nu a îndeplinit unele angajamente, în special cele privind procesul de îmbogățire al uraniului.

Iranul a depășit limita impusă de îmbogățire a uraniului

Franța, Germania și Marea Britanie amenință că vor reinstaura sancțiunile ONU împotriva Iranului, dacă nu se găsește o soluție până la finalul lunii august, potrivit cotidianului Sud Ouest. Iranul contestă legitimitatea utilizării clauzei de reinstaurare a sancțiunilor de către europeni.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat (60%), mult peste limita de 3,67% stabilită prin acordul din 2015.

Pentru fabricarea unei bombe atomice, îmbogățirea uraniului trebuie să ajungă la 90%, potrivit AIEA. Țările occidentale, alături de SUA și Israel, suspectează Iranul că urmărește să creeze o bombă atomică. Teheranul a negat acuzațiile, în repetate rânduri, insistând că energia nucleară are exclusiv scop civil.

Foto: Profimedia

