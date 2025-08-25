Prima pagină » Știri externe » Iranul va relua NEGOCIERILE cu Franța, Germania și Marea Britanie privind programul nuclear/ Întâlnirea va avea loc marți la Geneva

Iranul va relua NEGOCIERILE cu Franța, Germania și Marea Britanie privind programul nuclear/ Întâlnirea va avea loc marți la Geneva

25 aug. 2025, 11:26, Știri externe
Iranul va relua NEGOCIERILE cu Franța, Germania și Marea Britanie privind programul nuclear/ Întâlnirea va avea loc marți la Geneva

Iranul va relua, marți, la Geneva, discuțiile privind programul său nuclear cu Franța, Marea Britanie și Germania, trei țări care fac parte din acordul din 2015, ce prevede reglementarea activității nucleare.

Noua rundă de negocieri, care urmează uneia anterioare desfășurate în luna iulie la Instanbul, va avea loc „la nivel de miniștri adjuncți de Externe la Geneva”, conform televiziunii iraniene de stat.

Iranul va fi reprezentat de Majid Takh-Ravanchi. Locația unde se vor desfășura negocierile nu a fost specificată.

Franța, Marea Britanie și Germania, alături de China, Rusia și Statele Unite, au ajuns la un acord cu Iranul în 2015, care includea restricții semnificative privind programul său nuclear, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor ONU. Washingtonul a decis să se retragă în 2018, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump. Teheranul nu a îndeplinit unele angajamente, în special cele privind procesul de îmbogățire al uraniului.

Iranul a depășit limita impusă de îmbogățire a uraniului

Franța, Germania și Marea Britanie amenință că vor reinstaura sancțiunile ONU împotriva Iranului, dacă nu se găsește o soluție până la finalul lunii august, potrivit cotidianului Sud Ouest. Iranul contestă legitimitatea utilizării clauzei de reinstaurare a sancțiunilor de către europeni.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat (60%), mult peste limita de 3,67% stabilită prin acordul din 2015.

Pentru fabricarea unei bombe atomice, îmbogățirea uraniului trebuie să ajungă la 90%, potrivit AIEA. Țările occidentale, alături de SUA și Israel, suspectează Iranul că urmărește să creeze o bombă atomică. Teheranul a negat acuzațiile, în repetate rânduri, insistând că energia nucleară are exclusiv scop civil.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Statele europene vor continua discuțiile cu Iranul privind programul NUCLEAR/ „Timpul se scurge!”

Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american”

Citește și

EXTERNE Președintele Coreei de Sud își propune să trateze problema nord-coreeană în cadrul summitului cu TRUMP/ Lee Jae-Myung continuă eforturile de pace
13:25
Președintele Coreei de Sud își propune să trateze problema nord-coreeană în cadrul summitului cu TRUMP/ Lee Jae-Myung continuă eforturile de pace
ANALIZĂ Temă de reflecție pentru Trump. „Putin nu va căuta PACEA până nu se va confrunta cu o înfrângere militară”
13:19
Temă de reflecție pentru Trump. „Putin nu va căuta PACEA până nu se va confrunta cu o înfrângere militară”
EXCLUSIV Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață
13:14
Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață
EXTERNE EPPO, sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, anchetează o posibilă FRAUDĂ cu fonduri U.E a proiectelor de reciclare din Grecia
13:11
EPPO, sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, anchetează o posibilă FRAUDĂ cu fonduri U.E a proiectelor de reciclare din Grecia
VIDEO Fostul comandant al Batalionului Azov AVERTIZEAZĂ asupra situației armatei ucrainene /„Brigăzile de pe front au efectivele la nivelul de 30%”
12:15
Fostul comandant al Batalionului Azov AVERTIZEAZĂ asupra situației armatei ucrainene /„Brigăzile de pe front au efectivele la nivelul de 30%”
EXTERNE Ministrul german al Finanțelor își exprimă SPRIJINUL pentru Ucraina/ Berlinul „rămâne cel mai mare susținător al Kievului din Europa”
10:46
Ministrul german al Finanțelor își exprimă SPRIJINUL pentru Ucraina/ Berlinul „rămâne cel mai mare susținător al Kievului din Europa”
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
observatornews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Evz.ro
Vreme cu extreme, în septembrie. Prognoza ANM pe două săptămâni
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Primele ipoteze ale autoritatilor dupa tragedia in care 4 tineri au cazut cu masina in rapa: "Că mai sunt şi alţii care cred că ar putea, asta e altă discuţie”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
15 fapte despre Frank Caprio, probabil cel mai iubit și respectat judecător din lume. „Nu fac nimic diferit față de ceea ce m-au învățat părinții mei”
ACTUALITATE Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
14:32
Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
ACTUALITATE Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
13:49
Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
POLITICĂ Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
13:48
Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
JOBURI Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
13:43
Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
EXCLUSIV Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
13:40
Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă