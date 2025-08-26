Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul

Premierul australian, Anthony Albanese, a acuzat Iranul de organizarea a două atacuri antisemite în Australia și a anunțat că țara sa va întrerupe relațiile diplomatice cu Teheranul.

Organizația Australiană de Informații de Securitate (ASIO) a concluzionat că Guvernul iranian a ordonat atacuri asupra companiei alimentare Lewis Continental Kitchen din Sydney, în octombrie anul trecut, și asupra sinagogii Adass Israel din Melbourne, în decembrie anul trecut.

De la începutul războiului dintre Israel și gruparea Hamas în 2023, s-a înregistrat o creștere bruscă a incidentelor antisemite în Sydney și Melbourne.

Autoritățile australiene au declarat anterior că suspectează actori străini că plătesc infractori locali pentru a comite atacuri în țară. Poliția a arestat deja cel puțin un suspect în ancheta incendiului de la o cafenea din Sydney și doi suspecți acuzați direct de incendierea sinagogii din Melbourne.

Australia își îndeamnă cetățenii aflați în Iran să părăsească țara

„ASIO a adunat acum suficiente informații credibile pentru a ajunge la o concluzie profund tulburătoare. Guvernul iranian a regizat cel puțin două dintre aceste atacuri. Iranul a încercat să-și ascundă implicarea, dar ASIO consideră că se află în spatele atacurilor. Acestea au fost acte de agresiune extraordinare și periculoase, orchestrate de o națiune străină pe teritoriul australian. Au fost încercări de a submina coeziunea socială. Este complet inacceptabil”, a declarat Albanese, conform agenției de presă The Associated Press.

Înaintea anunțului oficial, Guvernul australian l-a anunțat pe ambasadorul Iranului în Australia, Ahmad Sadeghi că va fi expulzat. De asemenea, a retras diplomații australieni detașați în Iran.

O alertă adresată australienilor din Iran a anunțat închiderea Ambasadei și i-a îndemnat „să ia în considerare plecarea cât mai curând posibil, dacă o pot face în siguranță”.

