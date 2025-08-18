Prima pagină » Știri externe » Iranul va continua NEGOCIERILE cu AIEA/ „Nivelul relațiilor noastre s-a schimbat după evenimentele care au avut loc”

Iranul va continua NEGOCIERILE cu AIEA/ „Nivelul relațiilor noastre s-a schimbat după evenimentele care au avut loc”

18 aug. 2025, 14:01, Știri externe
Iranul va continua NEGOCIERILE cu AIEA/ „Nivelul relațiilor noastre s-a schimbat după evenimentele care au avut loc”

Iranul va continua discuțiile cu organismul de supraveghere nucleare al ONU, urmând ca cele două părți să desfășoare o nouă rundă de negocieri, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) nu au reușit să acceseze instalațiile nucleare ale Iranului de la bombardamentele Israelului și SUA, din luna iunie. Cu toate acestea, șeful AIEA, Rafael Grossi, a declarat că inspecțiile asupra instalațiilor nucleare rămân prioritatea sa principală.

„Am purtat discuții săptămâna trecută. Acestea vor continua și va exista o altă rundă de discuții între Iran și agenție, probabil zilele următoare”, a declarat Baghaei.

Teheranul a acuzat AIEA că a sprijinit atacurile israeliano-americane printr-un raport din 31 mai, care a determinat Consiliul Guvernatorilor AIEA să declare că Iranul își încalcă obligațiile de neproliferare.

Israelul ar putea continua cooperarea cu AIEA

Iranul a negat, în repetate rânduri, suspiciunile Occidentului privind un efort de dezvoltare a capacității de producție a armelor nucleare, declarând că rămâne angajat față de Tratatul de Neproliferare, care impune utilizarea pașnică a energiei atomice, conform The Jerusalem Post.

„Nivelul relațiilor noastre s-a schimbat după evenimentele care au avut loc, nu negăm acest lucru. Totuși, relațiile noastre rămâne directe”, a afirmat Baghaei în timpul unei conferințe de presă.

La începutul lunii august, Statele Unite au impus sancțiuni asupra a 18 entități și persoane fizice, vizând o rețea care ajută Iranul să evite sancțiunile și să genereze venituri, conform Departamentului Trezoreriei.

„Trezoreria va continua să contracareze planurile Iranului care vizează eludarea sancțiunilor noastre, să blocheze accesul acestuia la venituri și să priveze de capital programele sale de armament pentru a proteja poporul american”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american”

Citește și

EXTERNE China denunță declarațiile lui TRUMP privind tensiunile dintre Beijing și Taipei/ „Problema Taiwanului este o afacere internă”
13:18
China denunță declarațiile lui TRUMP privind tensiunile dintre Beijing și Taipei/ „Problema Taiwanului este o afacere internă”
VIDEO Momentul în care motorul unui avion Boeing ia FOC în timpul zborului: „Eram convinsă că s-a terminat”. Aeronava a aterizat de urgență
12:59
Momentul în care motorul unui avion Boeing ia FOC în timpul zborului: „Eram convinsă că s-a terminat”. Aeronava a aterizat de urgență
ACTUALITATE AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
12:10
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de CORUPȚIE, revine la viaţă / Voluntarii vor să transforme zona într-o „perlă a Europei”
ACTUALITATE O vulnerabilitate a tancurilor NATO, descoperită după ce un tanc rusesc de ultimă generație a fost eliminat de o dronă FPV ucraineană
11:44
O vulnerabilitate a tancurilor NATO, descoperită după ce un tanc rusesc de ultimă generație a fost eliminat de o dronă FPV ucraineană
EXTERNE Germania avertizează asupra pretențiilor Chinei în regiunea Asia-Pacific/ Ministrul de Externe denunță SPRIJINUL Beijingului pentru Moscova
11:30
Germania avertizează asupra pretențiilor Chinei în regiunea Asia-Pacific/ Ministrul de Externe denunță SPRIJINUL Beijingului pentru Moscova
EXTERNE Volodimir Zelenski discută luni cu Donald Trump. Care este PROGRAMUL anunțat de Casa Albă/Președintele ucrainean a ajuns la Washington
11:14
Volodimir Zelenski discută luni cu Donald Trump. Care este PROGRAMUL anunțat de Casa Albă/Președintele ucrainean a ajuns la Washington
Mediafax
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
Digi24
ADN-ul are o „dată de expirare”. Secretele despre sănătatea umană pe care le-a scos la iveală un studiu despre proteinele antice
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Patru români au murit pe litoralul românesc, în minivacanța de Sânta Maria. Cum s-au întâmplat tragediile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de un talent remarcabil
Evz.ro
Șomaj pentru absolvenții de liceu sau facultate. Ce acte sunt necesare și care sunt condițiile de acordare
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Vedetele și politica: Cine a reușit și cine a eșuat pe scena politică?
POLITICĂ Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
14:28
Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan
14:28
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Irinel Columbeanu joacă din nou într-un reality show. Sub numele de Nicușor Dan
POLITICĂ Grindeanu spune că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar
14:25
Grindeanu spune că PSD lucrează la un pachet de MĂSURI pentru relansarea economică, care nu înseamnă efort bugetar
ACTUALITATE Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
14:24
Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
LIVE VIDEO 🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
14:17
🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
VIDEO Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii
14:05
Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii