Iranul va continua NEGOCIERILE cu AIEA/ „Nivelul relațiilor noastre s-a schimbat după evenimentele care au avut loc”

Iranul va continua discuțiile cu organismul de supraveghere nucleare al ONU, urmând ca cele două părți să desfășoare o nouă rundă de negocieri, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) nu au reușit să acceseze instalațiile nucleare ale Iranului de la bombardamentele Israelului și SUA, din luna iunie. Cu toate acestea, șeful AIEA, Rafael Grossi, a declarat că inspecțiile asupra instalațiilor nucleare rămân prioritatea sa principală.

„Am purtat discuții săptămâna trecută. Acestea vor continua și va exista o altă rundă de discuții între Iran și agenție, probabil zilele următoare”, a declarat Baghaei.

Teheranul a acuzat AIEA că a sprijinit atacurile israeliano-americane printr-un raport din 31 mai, care a determinat Consiliul Guvernatorilor AIEA să declare că Iranul își încalcă obligațiile de neproliferare.

Israelul ar putea continua cooperarea cu AIEA

Iranul a negat, în repetate rânduri, suspiciunile Occidentului privind un efort de dezvoltare a capacității de producție a armelor nucleare, declarând că rămâne angajat față de Tratatul de Neproliferare, care impune utilizarea pașnică a energiei atomice, conform The Jerusalem Post.

„Nivelul relațiilor noastre s-a schimbat după evenimentele care au avut loc, nu negăm acest lucru. Totuși, relațiile noastre rămâne directe”, a afirmat Baghaei în timpul unei conferințe de presă.

La începutul lunii august, Statele Unite au impus sancțiuni asupra a 18 entități și persoane fizice, vizând o rețea care ajută Iranul să evite sancțiunile și să genereze venituri, conform Departamentului Trezoreriei.

„Trezoreria va continua să contracareze planurile Iranului care vizează eludarea sancțiunilor noastre, să blocheze accesul acestuia la venituri și să priveze de capital programele sale de armament pentru a proteja poporul american”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

