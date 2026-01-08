Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a transmis un mesaj după sosirea sa la Beirut: Teheranul nu caută război, dar este pe deplin pregătit pentru acesta.

Ministrul a avertizat Statele Unite și Israelul împotriva escaladării conflictului, susținând că atacurile anterioare asupra Iranului au eșuat. El a făcut aceste declarații în contextul valului de revolte majore din vestul țării declanșate de nemulțumirile populației ce au fost stârnite de prăbușirea monedei iraniene.

În același timp, Iranul a lăsat deschisă ușa discuțiilor diplomatice, dar numai în termenii săi.

„Nu vrem război, dar suntem pregătiți pentru război. America și Israelul au încercat o dată să atace Iranul și au fost învinși. Dacă vor repeta această experiență, vor obține un rezultat similar. Și noi suntem pregătiți pentru negocieri, dar pentru o negociere bazată pe respect reciproc. Ori de câte ori americanii acceptă că negocierea este diferită de dictare, negocierea poate începe.”, a spus ministrul iranian de Externe.

După decenii de război proxy, în războiul de 12 zile (13 – 24 iunie 2025), Israel și Iran s-au bombardat reciproc cu rachete. Au fost implicate și forțele rebelilor Houthi din Yemen de partea Iranului, în timp ce Israelul a fost sprijinit de SUA. După primul atac israelian, Iranul a ripostat lansând peste 500 de rachete balistice și peste 1.000 de drone kamikaze asupra Israelului.

Pe 22 iunie 2025, SUA au efectuat primul atac major asupra Iranului: Donald Trump a ordonat ca trei centrale atomice suspectate pentru înarmare nucleară să fie bombardate de bombardierele stealth B-2 Spirit. Iranul a bombardat o bază SUA din Qatar. Temerile de scumpirea petrolului la nivel global au crescut, dar în cele din urmă, pe 24 iunie, Israel și Iran au stabilit o încetare a focului.

În Israel, număruk morților s-a ridicat la 32 de civili și 1 militar. Iranul susține că a distrus mai multe drone și rachete israeliene, că a confiscat peste 10.000 de drone, a arestat 700 de agenți Mossad și a executat cinci dintre ei.

Israel susține că a interceptat și distrus 950 de drone , 200 de rachete balistice, 120 de lansatoare sol-aer și că a reușit să doboare 5 avioane F-14, 8 elicoptere iraniene, 2 aeronave F-5.

Agenția HRANA a raportat uciderea a 1.190 de iranieni uciși în bombardamentele israeliene (436 de civili, 435 de militari și alți 319 care n-au fost identificați).

8.000 de civili israelieni ar fi rămas fără locuințe în urma bombardamentelor. Pe de altă parte, zeci de mii de iranieni au fost strămutați.

