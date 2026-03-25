Prima pagină » Știri externe » Iranul confirmă că a primit planul de pace trimis de Statele Unite, dar îl numește „maximalist și nerezonabil”

Un diplomat de rang înalt al Teheranului a declarat că planul în 15 puncte transmis de Statele Unite prin intermediul Pakistanului este „extrem de maximalist și nerezonabil”, anunță Al Jazeera. Sursa a declarat, de asemenea, că informațiile prezentate în mass-media nu reflectă cu exactitate substanța propunerii americane.

Totodată, diplomatul iranian a declarat că, spre deosebire de Statele Unite, care schimbă constant regulile jocului, Iranul are o înțelegere clară asupra a ceea ce își dorește și a ceea ce respinge ferm. Încă de la începutul operațiunii din 28 februarie, nu au existat discuții indirecte între Washington și Teheran, dar au fost schimbate mesaje prin intermediul mai multor mediatori.

Statele Unite au transmis Iranului, prin intermediul Pakistanului, un plan de pace structurat în 15 puncte, care include cerințe stricte, precum deschiderea Strâmtorii Ormuz, renunțarea la programul nuclear, încetarea finanțării grupărilor proxy din Orientul Mijlociu sau limitări în programul rachetelor balistice. Deși a confirmat primirea documentului, Iranul a adoptat o poziție de sfidare.

Viktor Orbán îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul politic înaintea alegerilor, după ce președintele SUA i-a îndemnat pe maghiari să iasă la vot
🚨 Summitul Melaniei Trump, ziua a doua: Mirabela Grădinaru și alte câteva zeci de Prime Doamne și soții de premieri au ajuns la Casa Albă
Economia Germaniei, afectată de războiul din Iran: „A pus pe pauză, pentru moment, orice speranţă de redresare"
Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
