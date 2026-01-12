Prima pagină » Știri externe » Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă

🚨 Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă

12 ian. 2026, 16:49, Știri externe
Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă
Protestele antiguvernamentale au intrat în a treia săptămână de manifestații masive declanșate de colapsul economic și presiunea politică. În același timp, guvernul de la Teheran a organizat contra-proteste pentru a arăta susținerea regimului. Grupurile pentru drepturile omului, inclusiv HRANA, au confirmat cel puțin 544 de morți, printre care se numără 483 de protestatari și 47 de membri ai forțelor de securitate. Alte organizații estimează că numărul real ar putea depăși 2.000 de victime din cauza dificultăților de verificare în timpul blocajului comunicațiilor. Peste 10.600 de persoane au fost reținute de la începutul revoltei.
17:20

Diplomații iranieni au primit interdicție în Parlamentul European

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a intensificat acțiunile împotriva oficialilor care lucrează pentru regimul de la Teheran după atacurile asupra protestatarilor din tot Iranul, arată POLITICO.

Roberta Metsola, a anunțat măsura într-o scrisoare adresată deputaților europeni luni. Interdicția se va aplica tuturor clădirilor Parlamentului, din Bruxelles și Strasbourg, unde au loc principalele dezbateri, precum și secretariatului său din Luxemburg. Aceasta va însemna că oricine deține un pașaport iranian va fi verificat la ușă, iar celor care sunt descoperiți că lucrează pentru regim li se va refuza accesul, cu efect imediat.

„Poporul iranian se poate baza în continuare pe acest Parlament pentru sprijin, solidaritate și acțiune”, a scris Metsola în scrisoarea sa, văzută de POLITICO.

Interdicția vine pe fondul unei indignări internaționale tot mai mari față de reprimarea de către Teheran a demonstrațiilor de amploare care au cuprins țara în ultimele două săptămâni.

În weekend, Metsola a evocat posibilitatea unor noi sancțiuni din partea UE, exprimându-și sprijinul pentru situația dificilă a demonstranților, mulți dintre aceștia cerând sfârșitul mandatului ayatollahului Ali Khamenei. Serviciul diplomatic al blocului are în vedere în mod oficial sancțiunile.

 

17:00

Netanyahu și oficialii apărării din Israel discută despre demonstrațiile din Iran

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va organiza o reuniune a cabinetului de securitate cu oficiali din domeniul apărării pentru a discuta despre demonstrațiile din Iranul, rivalul său de război, relatează Jerusalem Post.

„Israelul monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran. Protestele pentru libertate s-au răspândit în toată țara. Poporul israelian și întreaga lume urmăresc cu uimire curajul extraordinar al cetățenilor iranieni”, a declarat Netanyahu în timpul unei ședințe de cabinet de duminică. Netanyahu a adăugat că speră că „națiunea persană va fi în curând eliberată de jugul tiraniei”.

De cealaltă parte, oficialii iranieni au acuzat Israelul și Statele Unite că incită la violență în Iran prin utilizarea unor grupări „teroriste”.

Trei surse israeliene, prezente la consultările privind securitatea israeliană din weekend, au declarat pentru agenția de știri Reuters că Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea oricărei intervenții americane.

Israelul și Iranul au purtat un război de 12 zile în iunie 2025, la care SUA s-au alăturat pentru scurt timp atacând instalații nucleare. Iranul a ripostat lansând rachete asupra Israelului și a unei baze aeriene americane din Qatar.

16:59

Ministrul de externe al Iranului urmează să aibă o întâlnire cu emisarul lui Donald Trump, Witkoff

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a contactat în weekend pe emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, pe fondul amenințărilor președintelui Trump cu forța militară împotriva regimului, în sprijinul protestelor recente, anunță Axios, potrivit a două surse informate.

Witkoff și Araghchi au început să facă schimb de mesaje text în timpul discuțiilor nucleare dintre SUA și Iran anul trecut, au declarat oficiali americani. Aceștia au continuat să comunice chiar și după ce SUA au bombardat instalațiile nucleare ale Iranului în iunie și au fost încă în contact cu privire la potențiale negocieri nucleare chiar și în octombrie anul trecut, potrivit unui oficial american și a două surse cu cunoștințe.

Sursele au spus că acțiunea de apropiere părea a fi un efort al Iranului de a dezescalada relația cu SUA sau cel puțin de a câștiga mai mult timp înainte ca Trump să ordone vreo acțiune de slăbire suplimentară a regimului.

Trump a declarat duminică că Iranul a contactat SUA cu o zi înainte și i-a propus să negocieze un acord nuclear.

„S-ar putea să ne întâlnim cu ei. Se stabilește o întâlnire, dar s-ar putea să fie nevoie să acționăm din cauza a ceea ce se întâmplă, înainte de întâlnire… dar se stabilește o întâlnire”, a declarat Trump reporterilor de la Air Force One duminică.

Vicepreședintele JD Vance a declarat reporterilor săptămâna trecută că SUA sunt deschise negocierilor cu Iranul privind un nou acord. „Cel mai inteligent lucru pe care l-ar fi putut face, a fost adevărat acum două luni, este adevărat și astăzi, este să poarte o negociere reală cu Statele Unite despre ceea ce trebuie să vedem în ceea ce privește programul lor nuclear.”

Marșuri pro-regim au fost organizate, luni, în Iran. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu zeci de mii de oameni care se îndreptau spre Piața Enghelab din capitala Teheran.

Autoritățile au numit demonstrația o „revoltă iraniană împotriva terorismului american-sionist”, iar demonstranții au folosit sloganuri precum: „Moarte Americii! Moarte Israelului!”. IRIB și Tasnim News au distribuit imagini care par să arate protestatari fluturând steagul regimului. Posturile de televiziune nu au abordat, însă, nemulțumirea profundă a protestatarilor față de economia slabă a țării, care a declanșat violențele în urmă cu peste două săptămâni.

Imaginile transmise în direct au arătat și mulțimi numeroase la procesiunea funerară a forțelor de securitate ucise în orașul Shahrud din provincia Semnan, în weekend, și demonstrații pro-guvernamentale în orașe precum Kerman, Zahedan și Birjand, organizate „pentru a condamna recentele evenimente teroriste”.

Între timp, președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a propus negocieri după amenințarea sa de a ataca Republica Islamică. Trump a declarat duminică seara că administrația sa se află în discuții pentru a organiza o întâlnire cu Teheranul, dar a avertizat că ar putea fi nevoit să acționeze mai întâi, pe fondul rapoartelor privind creșterea numărului de morți și continuarea arestărilor de protestatari de către guvern.

Cel puțin 572 de persoane au fost ucise în două săptămâni de proteste, spun activiștii. Potrivit acestora, 503 dintre morți erau protestatari, iar 69 erau membri ai forțelor de securitate. De asemenea, peste 10.600 de persoane au fost reținute.

Guvernul iranian nu a oferit cifre generale privind victimele revoltelor.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Revolte în Iran: Trump susține că Teheranul vrea să negocieze. Peste 500 de morți, mii de arestări. Ministru: „Nu căutăm război, dar suntem pregătiți“

Trump amenință Iranul: dacă va ataca baze americane în zonă, noi vom lovi mai puternic decât își imaginează ei

Recomandarea video

Citește și

MILITAR The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
15:58
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
FLASH NEWS Trump spune că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice: „Am salvat NATO”
15:55
Trump spune că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice: „Am salvat NATO”
ULTIMA ORĂ Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului
15:02
Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului
ANALIZĂ Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”
14:42
Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian”
GALERIE FOTO Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete
14:04
Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete
CONTROVERSĂ Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
13:30
Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Adevărul simplu și trist: De ce cred oamenii în teoriile conspirației?
FLASH NEWS Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
17:05
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
FLASH NEWS DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
16:58
DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
ECONOMIE Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi
16:41
Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi
TOP România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
16:32
România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
SCANDALOS S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
16:28
S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
FLASH NEWS Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”
16:01
Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”

Cele mai noi

Trimite acest link pe