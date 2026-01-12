🚨 Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă

17:20

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a intensificat acțiunile împotriva oficialilor care lucrează pentru regimul de la Teheran după atacurile asupra protestatarilor din tot Iranul, arată POLITICO.

Roberta Metsola, a anunțat măsura într-o scrisoare adresată deputaților europeni luni. Interdicția se va aplica tuturor clădirilor Parlamentului, din Bruxelles și Strasbourg, unde au loc principalele dezbateri, precum și secretariatului său din Luxemburg. Aceasta va însemna că oricine deține un pașaport iranian va fi verificat la ușă, iar celor care sunt descoperiți că lucrează pentru regim li se va refuza accesul, cu efect imediat.

„Poporul iranian se poate baza în continuare pe acest Parlament pentru sprijin, solidaritate și acțiune”, a scris Metsola în scrisoarea sa, văzută de POLITICO.

Interdicția vine pe fondul unei indignări internaționale tot mai mari față de reprimarea de către Teheran a demonstrațiilor de amploare care au cuprins țara în ultimele două săptămâni.

În weekend, Metsola a evocat posibilitatea unor noi sancțiuni din partea UE, exprimându-și sprijinul pentru situația dificilă a demonstranților, mulți dintre aceștia cerând sfârșitul mandatului ayatollahului Ali Khamenei. Serviciul diplomatic al blocului are în vedere în mod oficial sancțiunile.