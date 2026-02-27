JD Vance încearcă să-i liniștească pe americani: „Nicio șansă” ca vreun atac asupra Iranului să ducă la un război îndelungat în Orientul Mijlociu

Vicepreședintele american JD Vance a asigurat că, deși președintele Donald Trump ia în considerare, în continuare, loviturile militare împotriva Iranului, „nu există nicio șansă” ca astfel de lovituri să implice Statelor Unite într-un război de lungă durată în Orientul Mijlociu, relatează The Washington Post.

Într-un interviu acordat joi ziarului, Vance a declarat că nu știe ce va decide Trump în privința Iranului, însă a vorbit despre posibilități care includ atacuri militare „pentru a se asigura că Iranul nu va obține arme nucleare” sau rezolvarea „problemei pe cale diplomatică”.

„Ideea că vom fi implicați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără să se întrevadă un sfârșit – nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple”, a declarat el pentru The Post, respingând previziunile unor experți în politică externă potrivit cărora nu ar exista o ieșire ușoară dacă America s-ar implica într-un conflict mai amplu cu Iranul.

Vance a remarcat că operațiunea de anul trecut din Iran și capturarea, în ianuarie, a președintelui venezuelean Nicolás Maduro au fost „foarte clar definite”.

„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”, a spus Vance. „Dar depinde într-adevăr de ceea ce fac și spun iranienii.”

Discuțiile dintre Statele Unite și Iran au continuat joi la Geneva, pe fondul unei concentrări masive de forțe americane în jurul Iranului, însă nu s-a ajuns la nicio rezoluție, iar mediatorii au declarat că negocierile vor continua săptămâna viitoare.

Trump a recunoscut deschis că este interesat de o schimbare de regim care să-l răstoarne pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, declarând reporterilor, luna aceasta, că „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”. Prezența actuală a forțelor militare americane în regiune este printre cele mai mari din ultimele două decenii, de dinaintea începerii războiului din Irak în 2003.

Întrebat dacă, în perioada în care era comentator și senator și critica războiul din Irak, ar fi putut prevedea că va ajunge să fie asociat cu o președinție interesată să provoace o schimbare de regim în străinătate, vicepreședintele a râs.

„Păi, uite, viața are tot felul de întorsături nebunești”, a spus Vance. „Dar cred că Donald Trump este un președinte care pune America pe primul loc și urmărește politici care funcționează pentru poporul american.

„Cred că trebuie să evităm repetarea greșelilor din trecut. De asemenea, cred că trebuie să evităm să învățăm mult din lecțiile trecutului. Doar pentru că un președinte a eșuat într-un conflict militar nu înseamnă că nu mai putem intra niciodată într-un conflict militar. Trebuie să fim atenți în această privință, dar cred că președintele este atent.”

