Circuitul dronelor Shahed – Două firme ucrainene ajutau Iranul să producă drone care sunt folosite de Rusia împotriva Ucrainei

13 nov. 2025, 17:51, Știri externe
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva unei rețele de companii care furniza componente pentru producătorul iranian de drone și rachete HESA – o structură aflată în subordinea Ministerului Apărării de la Teheran. Pe lista celor vizați au intrat și două firme ucrainene – Imperativ Ukraina și Ekovera, arată Business Insider

Potrivit Washingtonului, aceste companii fantomă au fost create de iranianul Bahram Tabibi, care prin intermediul lor cumpăra generatoare, senzori de zbor, motoare și aparate de navigație, necesare pentru producția de drone Shahed, pe care Rusia le folosește pentru a ataca Ucraina.

Trezoreria Statelor Unite subliniază, în mod special, rolul HESA în dezvoltarea dronelor multirol, low-cost, care pot efectua misiuni re recunoaștere sau atac. Aceste drone sunt folosite în număr mare de Rusia în războiul din Ucraina și de grupările militante aliate Iranului – Hamas, Hezbollah și Houthi.

GK Imperativ Ukraina a fost înființată în anul 2018 în Harkov și este deținută de Tabibi Jabali Bahram. În registrele oficiale din Ucraina se menționează că această companie lucra cu substanțe chimice și materiale de construcții. Cealaltă companie, Ekovera, a fost înființată în 2016 și avea două birouri de lucru, în Harkov și Kiev și este descrisă ca fiind o firmă de construcții și interimar pentru bunuri și utilaje en gros.

Sancțiunile impuse de Trezoreria SUA vizează o listă amplă de companii și persoane din Emiratele Arabe Unite, Iran, Germania, China, Hong Kong, India și Ucraina. Toți cei vizați au fost acuzați că sprijină producția de rachete balistice și drone, au declarat oficialii de la Washington.

