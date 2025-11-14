China a lansat prima „armată de roboți umanoizi industriali”. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis

Compania UBTECH Robotics din Shenzhen a anunțat „prima livrare în masă din lume” de roboți umanoizi industriali.

Sute de roboți Walker S2 au fost deja expediați de la fabrică. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis.

Portofoliul de comenzi al UBTECH este colosal, iar primele loturi sunt trimise imediat celor mai mari jucători din industrie: BYD, Geely, FAW-Volkswagen, Dongfeng și Foxconn.

Roboții vor fi implementați în producție și logistică, unde este importantă funcționarea non-stop fără pauze.

