Prima pagină » Știri externe » China a lansat prima „armată de roboți umanoizi industriali”. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis

China a lansat prima „armată de roboți umanoizi industriali”. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis

14 nov. 2025, 15:41, Știri externe

Compania UBTECH Robotics din Shenzhen a anunțat „prima livrare în masă din lume” de roboți umanoizi industriali.

Sute de roboți Walker S2 au fost deja expediați de la fabrică. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis.

Portofoliul de comenzi al UBTECH este colosal, iar primele loturi sunt trimise imediat celor mai mari jucători din industrie: BYD, Geely, FAW-Volkswagen, Dongfeng și Foxconn.

Roboții vor fi implementați în producție și logistică, unde este importantă funcționarea non-stop fără pauze.

Autorul recomandă: China se pregătește să intre în ERA ROBOȚILOR înaintea occidentalilor. Până în 2035, robo-câinii și robo-bonele vor face parte din multe familii

Citește și

EXTERNE UE vrea să instruiască 3.000 de ofițeri de poliție palestinieni pentru a asigura ordinea în Fâșia Gaza
15:47
UE vrea să instruiască 3.000 de ofițeri de poliție palestinieni pentru a asigura ordinea în Fâșia Gaza
EXTERNE Nepoata lui Donald Trump a ocupat ultimul loc la prima ei competiție de golf
14:53
Nepoata lui Donald Trump a ocupat ultimul loc la prima ei competiție de golf
ȘTIINȚĂ Emma Stone este cea mai frumoasă femeie din lume, susține un studiu al oamenilor de știință britanici: A obținut un rezultat de 94,72%
14:49
Emma Stone este cea mai frumoasă femeie din lume, susține un studiu al oamenilor de știință britanici: A obținut un rezultat de 94,72%
EXTERNE Ucraina a lovit cu drone portul rusesc Novorossisk. Exportul de petrol prin port a fost suspendat
14:27
Ucraina a lovit cu drone portul rusesc Novorossisk. Exportul de petrol prin port a fost suspendat
SĂNĂTATE Sexul ajută la vindecarea accelerată a rănilor, susține un studiu al oameniilor de știință elvețieni
14:14
Sexul ajută la vindecarea accelerată a rănilor, susține un studiu al oameniilor de știință elvețieni
RĂZBOI A trădat Zelenski încrederea europenilor? Orban vorbește de „mafia militară” de la Kiev. Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină administrația președintelui ucrainean
13:08
A trădat Zelenski încrederea europenilor? Orban vorbește de „mafia militară” de la Kiev. Aliații din UE cer răspunsuri după scandalul de corupție care zdruncină administrația președintelui ucrainean
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Descoperirea care rescrie istoria: Noul Regat al Egiptului ar fi început mai târziu decât s-a crezut
INFRASTRUCTURĂ ÎNCEPE construcția Drumului Expres Focșani-Brăila. A fost emis ordinul de începere a contractului stabilită data pentru începerea etapei de proiectare
15:36
ÎNCEPE construcția Drumului Expres Focșani-Brăila. A fost emis ordinul de începere a contractului stabilită data pentru începerea etapei de proiectare
UTILE Cât costă cel mai ieftin abonament TV de la Digi RCS-RDS România, de fapt, și ce posturi TV primești
15:35
Cât costă cel mai ieftin abonament TV de la Digi RCS-RDS România, de fapt, și ce posturi TV primești
CONTROVERSĂ Aer sufocant în noul ambulator al Spitalului Județean din Oradea, recent inaugurat de ministrul Sănătății. Pacienții se plâng că „simt că leșină”
15:33
Aer sufocant în noul ambulator al Spitalului Județean din Oradea, recent inaugurat de ministrul Sănătății. Pacienții se plâng că „simt că leșină”
NEWS ALERT Iranul începe să sechestreze petrolierele de pe cea mai vitală arteră de petrol ale lumii. Vasul naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore
15:29
Iranul începe să sechestreze petrolierele de pe cea mai vitală arteră de petrol ale lumii. Vasul naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore
FLASH NEWS Bolojan face o nouă lege a pensiilor magistraților. Fostul judecător CSM: Premierul se pregătește iarăși să saboteze pensiile magistraților
15:18
Bolojan face o nouă lege a pensiilor magistraților. Fostul judecător CSM: Premierul se pregătește iarăși să saboteze pensiile magistraților