Dăncilă îi răspunde, de la Beijing, ministrului de Externe: „Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că INTERACȚIONEAZĂ cu lideri importanți”

În exclusivitate pentru Gândul, fostul premier Viorica Dăncilă a transmis, de la Beijing, un mesaj critic la adresa actualului ministru de Externe, Oana Țoiu.

„Eu văd criticile. Aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți. Numai așa putem sta la masa negocierilor, având dialog cu lideri importanți. Fără dialog, se va întâmpla ca până acum: să rămânem în plan secund”, a spus Dăncilă.

Viorica Dăncilă se află în prezent la Beijing, acolo unde a participat la grandioasa paradă militară, alături de Adrian Năstase. Foștii premieri PSD ai României, au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Declarația sa vine ca răspuns la mesajul transmis de Oana Țoiu, care a reacționat negativ la poza în care cei doi apar alături de președinții Rusiei și Chinei.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Oana Țoiu.

Sursa foto: Profimedia

