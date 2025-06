Iranul susține că a câștigat conflictul cu SUA și Israelul /Khamenei: „Statele Unite au intrat în război, dar nu au realizat NIMIC”

Iranul a proclamat, joi, victoria împotriva ”regimului din SUA”, liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, afirmând că Washingtonul a decis intrarea în război pentru a evita ”distrugerea” Israelului.

”Felicitările mele pentru victoria Iranului împotriva regimului din SUA. Regimul din SUA a intrat direct în război deoarece a simțit că, dacă nu făcea acest lucru, regimul sionist ar fi fost distrus complet. Statele Unite au intrat în război, dar nu au realizat nimic. Regimul sionist a fost practic zdrobit sub atacurile Republicii Islamice”, a afirmat Ali Khamenei într-un mesaj postat pe platforma X.

My congratulations on our dear Iran’s victory over the US regime. The US regime entered the war directly because it felt that if it didn’t, the Zionist regime would be completely destroyed. It entered the war in an effort to save that regime but achieved nothing.

