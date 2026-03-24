Ceea ce creează frustrări înalților oficiali din Golf – în timp ce Iranul îndreaptă rachete și drone asupra cetățenilor și țărilor lor – este faptul că prea mulți de la Washington fac din acest război o chestiune de politică internă a SUA și a președintelui Donald Trump, notează Frederick Kempe într-o analiză publicată de Atlantic Council. Pentru ei, continuă acesta, miza este dacă Orientul Mijlociu se îndreaptă într-o direcție pozitivă unică sau se întoarce „într-una mai familiară, mai urâtă”.
În ultimele două săptămâni, explică Frederick Kempe – președintele și directorul executiv al Atlantic Council – „am vorbit cu o serie de oficiali din Golf pentru a înțelege mai bine cum percep liderii din regiune acest război în desfășurare”.
Mai degrabă, a fost o consecință cumulativă a unui regim revoluționar care, timp de aproape o jumătate de secol, și-a construit puterea prin intermediari ucigași, rachete mortale, aspirații nucleare și intimidare neobosită.
„Un alt oficial de rang înalt din Golf mi-a spus că țara sa a argumentat de mult timp negociatorilor americani din administrațiile democrate că aceștia greșeau când credeau că limitarea capacităților nucleare ale Iranului era suficientă, deoarece acest lucru nu reușise să abordeze problema rachetelor și a intermediarilor care reprezentau amenințări pentru vecinii săi”, notează Frederick Kempe.
Conform oficialilor din Golf, regiunea trăiește de ani de zile într-o formă de război din umbră.
Conflictele prin intermediari, atacurile cibernetice și loviturile militare asupra infrastructurii energetice au făcut parte dintr-o campanie susținută concepută de Iran pentru a testa și eroda arhitectura de securitate a Golfului.
„Priviți Dubai, Abu Dhabi și, din ce în ce mai mult, Riyadh. Acestea reflectă un grad de toleranță religioasă, moderație politică și modernizare economică care contrastează puternic cu teocrația iraniană.
Asta nu înseamnă că oficialii din Golf sunt în favoarea schimbării de regim în Iran, deoarece nimeni nu poate calibra cu exactitate cum să realizeze acest lucru. Aceasta trebuie să fie o sarcină pentru poporul iranian.
Mai diplomatic spus, un oficial de rang înalt din Golf mi-a spus: „Dacă Iranul este incapabil să provoace rău și să exporte instabilitate vecinilor săi, acesta va fi un lucru bun”, arată Frederick Kempe în analiza publicată de Atlantic Council.
Cât despre liderii iranieni, aceștia pariază, probabil, că politica internă a SUA va salva regimul de la colapsul total.
„Timp de decenii, regimul iranian a crezut că revoluția sa din 1979, inclusiv luarea de ostatici americani, l-a pus în dificultate pe președintele american Jimmy Carter, slăbindu-i sprijinul politic și costându-l următoarele alegeri.
Liderii iranieni cred probabil că pot impune o durere politică similară lui Trump printr-un conflict prelungit și prețuri crescute la gaze.
Dacă acest lucru îl costă pe Trump controlul asupra Congresului în următoarele alegeri intermediare, ar fi propria formă de schimbare de regim a Teheranului, așa cum mi-a spus Alex Plitsas de la Atlantic Council.
Conversațiile mele din ultimele zile cu oficiali din Golf și din SUA mi-au întărit multe dintre opiniile cu privire la semnificația acestui moment.
Casa Albă estimează că Iranul, prin acțiunile sale directe și rețelele de intermediari, a fost responsabil pentru moartea a sute de americani – inclusiv militari americani, diplomați și civili – de la Revoluția Islamică din 1979.
Iar regimul este slab. Atacurile sale asupra vecinilor săi sunt mai degrabă o lovitură disperată a unui regim eșuat decât o renaștere a revoluției. Chiar și acum, vor mai trece ani până când Iranul își va putea reconstrui capacitățile navale și de rachete sau va putea aspira din nou la un arsenal de arme nucleare.
Dar următoarele două-trei săptămâni vor fi critice, deoarece Statele Unite continuă să vizeze capacitățile iraniene”, mai scrie Frederick Kempe.
Vestea bună este că armata americană este pe cale să atingă în următoarele săptămâni obiectivele declarate de a distruge sau degrada grav rachetele, dronele, baza industrială asociată, marina și programul nuclear al Iranului, i-a spus Plitsas – fost oficial al Pentagonului – lui Frederick Kempe.
„Cel mai probabil, ceea ce va duce la eșecul finalizării operațiunii militare din Iran este încheierea ei prematură din cauza presiunii economice exercitate de închiderea Strâmtorii Hormuz, bazată pe riscuri, care este obiectivul Iranului.
De aceea, Statele Unite și partenerii săi trebuie să preia controlul asupra strâmtorii, să permită libertatea de mișcare și să prevină daunele economice care ar putea oferi Iranului o putere de influență mai mare.
Săptămâna trecută, un oficial al administrației Trump mi-a vorbit despre o viziune pe termen lung nutrită de unii membri ai Casei Albe, aceea a unui Orient Mijlociu în care nu doar liderii arabi și israelieni moderați își vor normaliza relațiile – așa cum au făcut-o prin Acordurile Abraham -, ci și un nou guvern iranian și lideri arabi vor face același lucru, ducând în cele din urmă la normalizarea israeliano-iraniană.
În această perioadă de război fără un sfârșit evident, această viziune sună fantastică.
Dar este aparent imposibil ca evoluții precum aceasta să devină realitate, servind atât intereselor SUA, cât și celor ale partenerilor săi regionali, dacă administrația Trump își va duce la bun sfârșit misiunea din Iran pe care și-a propus-o”, încheie Frederick Kempe analiza publicată de Atlantic Council.
