Iranul va fi prezent în SUA la Cupa Mondială, a declarat președintele FIFA. „Sportul ar trebui să fie în afara politicii”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a precizat miercuri că „echipa Iranului va veni, cu siguranță” să joace la Cupa Mondială din Statele Unite din această vară, în ciuda războiului în curs dintre SUA și Iran, scrie The New York Times.

În cadrul discursului său de la Forumul Invest in America al CNBC, Gianni Infantino a spus că speră „ca până atunci, desigur, situația să fie pașnică. După cum am spus, acest lucru ar ajuta cu siguranță. Dar Iranul trebuie să vină”. „Sportul ar trebui să fie în afara politicii”, a declarat dl Infantino la evenimentul CNBC.

Comentariile șefului FIFA vin în contextul în care negocierile de pace dintre Iran și Statele Unite au intrat în impas, iar armistițiul urmează să expire săptămâna viitoare. Anterior, președintele american a precizat că nu ar fi adecvat ca echipa Iranului să participe la turneul de fotbal care se organizează și în Statele Unite deoarece ar putea reprezenta un risc pentru viața și siguranța jucătorilor.

Până în prezent, este neclar dacă Iranul se va retrage oficial sau nu de la Campionatul Mondial. Ministrul iranian al sportului, Ahmad Donyamali, a declarat pentru televiziunea de stat în luna februarie că echipa națională „cu siguranță” nu va participa după ce SUA l-a ucis în martie pe liderul suprem al țării.

Iranul urma să joace două meciuri din faza grupelor la Los Angeles, orașul unde se află una dintre cele mai mari diaspore iraniene din lume, și unul la Seattle. Statele Unite se află într-o altă grupă și ar putea juca împotriva Iranului doar dacă ambele echipe avansează în turneu.

În luna martie, Iranul a declarat că negociază cu reprezentanții FIFA mutarea meciurilor din Statele Unite în Mexic, însă FIFA a precizat că nu are de gând să facă acest lucru.

